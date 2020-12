A Striscia il tentativo di pacificazione tra Franco Di Mare e Mauro Corona

SFUMA IL TENTATIVO DI STRISCIA LA NOTIZIA DI RIAPPACIFICARE FRANCO DI MARE E MAURO CORONA

IL DIRETTORE DI RAI TRE RIFIUTA IL PREMIO BANCARELLA “SOFFIATOGLI” 10 ANNI FA DALLO SCRITTORE MONTANARO E NON COMMENTA LE PAROLE DI CORONA SULL’AVER LAVORATO IN RAI SENZA UN CONTRATTO

«Penso sia invidioso che abbia vinto io e non lui»: secondo Mauro Corona, l’astio di Franco Di Mare nei suoi confronti risale al 2011, quando l’attuale direttore di Rai Tre perse il “Premio Bancarella” proprio contro lo scrittore ora epurato da #cartabianca.

Valerio Staffelli, nel tentativo di riappacificare l’uomo di mare e l’uomo di montagna, ha intercettato il direttore di Rai Tre per consegnargli il premio che Corona generosamente ha deciso di cedere nella speranza di un lieto fine: purtroppo Di Mare ha scelto di non ritirarlo – ammettendo che «Corona lo ha vinto meritatamente» – e si è trincerato in un silenzio durato fino agli ingressi degli studi della tv di Stato.

Anche sulle recenti parole di Mauro Corona, che ha dichiarato di essere «andato in onda, nelle prime puntate di quest’anno di #cartabianca, senza contratto o liberatoria alcuna», il Di Mare ossequioso sostenitore dei codici Rai non ha commentato.

Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).