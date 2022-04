Accademia Il Sistina: con M.R.Piparo audizioni in presenza 19 e 20 aprile a Roma

Dopo 2 anni di stop causa pandemia, tornano finalmente in presenza le audizioni, il 19 e 20 aprile 2022 alle ore 15.30 presso il Teatro Sistina di Roma, per la selezione dei talenti dello spettacolo candidati a partecipare al corso estivo intensivo di 8 settimane tenuto dall’Accademia Il Sistina, la scuola di formazione e avviamento alle arti dello spettacolo dal vivo nata in seno al prestigioso Teatro Sistina di Roma e, dal 2021 anche a Milano presso MTS! Musical The School, a Messina presso l’Accademia di Musical e Recitazione On Stage ed a Rende (Cosenza) negli spazi della P.A.S. Performing Art Studio.il corso estivo intensivo di 8 settimane per i talenti dello spettacolo under 16.

Il gruppo degli insegnanti è composto dal team creativo dei grandi Musical firmati Massimo Romeo Piparo e prodotti dal Sistina e dalla Peeparrow Entertainment

La sessione estiva del corso si svolgerà sia a Roma -al Teatro Sistina- che a Milano, presso MTS! Musical The School, e presto saranno annunciate altre date.

Si tratta, ancora una volta, di una esperienza unica per gli allievi dell’Accademia Il Sistina che avranno l’opportunità di studiare l’arte del Musical all’interno di spazi storici e di grande prestigio oltre che di compiere esperienze altamente professionali: al termine dei corsi, infatti, gli allievi avranno accesso alle selezioni per i cast delle Produzioni dei grandi titoli in programma per la Stagione 2022/2023.

Le materie che formeranno oggetto del corso saranno: danza classica, moderna, tip tap, hip hop, recitazione, dizione, canto, canto in inglese, arte circense, elementi di scenotecnica.

Queste le Modalità di accesso:

– L’ammissione ai corsi dell’ACCADEMIA il SISTINA avverrà tramite audizione. Per essere ammessi alle audizioni è necessario presentare una richiesta di partecipazione chiamando il numero 3384114793 o inviando una mail all’indirizzo accademia@ilsistina.it, con i seguenti allegati: a)breve presentazione; b)due foto (una figura intera e un primo piano).

Seguirà una risposta da parte dell’Accademia per confermare l’ammissione dei candidati ammessi a sostenere l’audizione. La partecipazione alle audizioni è gratuita.

Gli accompagnatori dei candidati non potranno assistere alle audizioni.

Info e contatti:

https://accademia.ilsistina.it/

accademia@ilsistina.it

FB: @accademiailsistina

IG: accademiailsistina

SEDE DI ROMA

TEATRO SISTINA

Via Sistina, 129

00187 Roma

SEDE DI MILANO

MTS – MUSICAL! THE SCHOOL

Via Carlo Imbonati, 11

20159 Milano