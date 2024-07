Ornella Vanoni rinnova il contratto con BMG e annuncia “nuova musica” a settembre

Condividi questo articolo:









Ornella Vanoni rinnova la collaborazione con BMG e, in vista di nuova musica in arrivo a settembre, firma un nuovo accordo con l’etichetta discografica.

Dino Stewart (Managing Director BMG) afferma: “Dopo la registrazione di “Calma Rivoluzionaria” con Samuele Bersani pensavo che con Ornella sarebbe rimasta “solamente” un’amicizia speciale e invece qualche mese fa è riuscita a sorprenderci dicendo che voleva fare un disco diverso da ogni suo lavoro precedente. Detto fatto: eccoci in un momento di relax dopo la session in studio di registrazione a firmare un nuovo accordo discografico. Siamo tutti e tre molto felici!”.

Dopo aver pubblicato a dicembre 2023 Calma Rivoluzionaria LIVE 2023 (BMG)– una raccolta dei suoi più grandi successi registrati live, arricchita dai due inediti Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani e Camminando – ed essersi esibita in occasione dei tre imperdibili concerti-evento SENZA FINE (prodotti da Color Sound in collaborazione con Friends & Partners), la signora della musica italiana torna inarrestabile in studio per dedicarsi al nuovo progetto discografico che vedrà luce in autunno con tutto il supporto del team BMG.