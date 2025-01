Incognito al Blue Note di Milano dal 28 gennaio al 2 febbraio 2025

Condividi questo articolo:









C’è soul, c’è jazz, c’è funk e c’è energia pura… Torna al Blue Note la band pioniera dell’ Acid Jazz!

Formatisi nel 1979, gli Incognito capitanati dal carismatico Jean-Paul “Bluey” Maunick (chitarrista, anima e mente del gruppo) hanno pubblicato, in oltre 30 anni di carriera, 15 album in studio e hanno visto alternarsi negli anni decine e decine di musicisti e cantanti, sempre di altissimo valore.

Negli anni gli Incognito hanno mantenuto fede alla loro idea musicale, ovvero quella di un sound non solo da ballare ma anche da ascoltare, che potesse conciliare la raffinatezza del jazz con il calore e la sensualità sonora del soul-funk. Musica coinvolgente, arrangiamenti ineccepibili ricchi di fiati e percussioni e un groove irresistibile sempre più orientato al contemporany R&B.

Gli Incognito saranno al Blue Note di Milano dal 28 gennaio al 2 Febbraio