Rock in Roma 2024: il 15 giugno con Annalisa diventa Rock Pride

Continua la collaborazione tra Rock in Roma e il Roma Pride. Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, per la seconda volta consecutiva il festival ospiterà l’evento ROCK ME PRIDE (Art Pop Edition), il party ufficiale del Roma Pride powered by Muccassassina, con la Direzione Artistica di Diego Longobardi e previsto per sabato 15 giugno all’Ippodromo delle Capannelle con la partecipazione straordinaria di Annalisa, madrina del Roma Pride che, dopo aver sfilato alla Grande Parata, si esibirà sul palco del festival con le sue hit più celebri.

Tra gli ospiti anche BigMama, reduce dal successo del Festival di Sanremo e amatissima dalla comunità lgbt+. Presenta la serata l’attrice Brenda Lodigiani. Le icone pop saranno celebrate da un super cast, top italian queen e super djs.

Si alterneranno sul palco: Dj Anto, Roberta Orzalesi, Valerio Lazzari, La Diamond, Farida Kant, Melissa

Bianchini, Le Riche, La Sheeva, Raven Idoll, Aura Eternal, Skandalorsa, Jaguaro e direttamente dal Brasile la

super dj Anne Louise.