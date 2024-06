Damien Chazelle torna con TECHNICOLOR Madness e tre incontri al Cinema Troisi

Condividi questo articolo:









La nuova carta bianca a cura del regista Premio Oscar Damien Chazelle

ogni martedì dal’11 al 25 giugno alle 21.30

Dopo il successo della prima edizione, il regista Premio Oscar torna al Cinema Troisi con tre nuovi incontri e una nuova carta bianca, ogni martedì alle 21.30 dall’11 al 25 giugno.

Chi non vorrebbe ricevere dei consigli cinefili da un Premio Oscar? Il regista tornerà al Cinema Troisi per tre incontri con il pubblico in cui presenterà una rassegna di film che ha curato personalmente, TECHNICOLOR Madness, riflettendo su come il tema del colore si intrecci a quello della follia in tre grandi opere del passato.

Damien Chazelle ha scelto “Black Narcissus” di Michael Powell ed Emeric Pressburger, “Bigger Than Life” di Nicholas Ray e “Vertigo” di Alfred Hitchcock. Ogni film sarà preceduto dalla visione di un cortometraggio di Vittorio De Seta. Tutti i film saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in inglese.

Di seguito il programma completo:

11 giugno, ore 21:30: Damien Chazelle presenta “Black Narcissus” di Michael Powell ed Emeric Pressburger (1947), preceduto dal cortometraggio “Lu tempu di li pisci spata” di Vittorio De Seta (1955).

18 giugno, ore 21:30: Damien Chazelle presenta “Bigger Than Life” di Nicholas Ray (1956), preceduto dal cortometraggio “Contadini del mare” di Vittorio De Seta (1955).

25 giugno, ore 21.30: Damien Chazelle presenta “Vertigo” di Alfred Hitchcock (1959), preceduto dal cortometraggio “Parabola d’oro” di Vittorio De Seta (1955).