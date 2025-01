“ Arcano “, l’edizione 2025 del sensazionale “ Supermagic “

Condividi questo articolo:









E’ in scena al teatro Sistina di Roma fino al prossimo 9 febbraio il Gran Gala di Magia ed Illusionismo edizione 2025, più noto come Supermagic che quest’anno, il ventesimo, è stato battezzato con il nome esoterico di “ Arcano “ per indirizzare lo spettatore verso il mistero, l’occulto, il segreto e comunque verso tutto ciò che ésconosciuto.

Ed è proprio sulla base dell’” Arcano “ che lo spettacolo, con in palcoscenico i migliori maghi ed illusionisti del mondo, si svolge di fronte ad una platea affascinata, letteralmente a bocca aperta: venti artisti che danno vita ad effetti scenici del tutto innovativi in grado di suscitare la sensazione del clamoroso e del misterioso con colombe che improvvisamente appaiono e scompaiono, con donne segate a metà i cui corpi magicamente si ricompongono e con prestazioni basate sull’intelligenza artificiale per creare sensazioni con la tecnica della realtà aumentata.

Qualcosa di attraente, di affascinante in grado di creare un ambiente “ magico “ in grado di cooptare grandi e piccini: esperti di magia che vengono ad assistere allo spettacolo anche per imparare; si, perché, questa edizione di Supermagic, dedicata interamente alla famiglia ( il ventunesimo Arcano rappresenta il mondo, il lavoro, la famiglia ) essendo tecnologicamente molto avanzata è anche fonte di apprendimento per quei maghi ed illusionisti “ anziani “ che qui vengono ad apprendere tecniche nuove sotto la guida esperta di Remo Pannain che nella vita esercita la professione di avvocato ma che fin da bambino si è dedicato anima e corpo alla magia: è l’ideatore ed il direttore artistico della manifestazione alla prima della quale erano presenti maghi ed illusionisti famosi del calibro di Silvan e che si è esibito in prima persona in una delicata e stupefacente performance che continuamente aggiorna da diversi anni.

Tra gli artisti in scena si evidenziano l’illusionista tecnologico Trigg Watson, il tedesco Nikolai Striebel, la bravissima Circe Martinez, la eccezionale trasformista Solange Kadinaly di origine portoghese, il più che creativo Tim Oelbrandt un visionario belga in grado di mixare l’arte della magia con quella dell’illusione rendendole teatralmente affascinanti; grande successo anche per l’illusionista olandese Alfredo Lorenzo in grado di far sparire qualunque cosa facendola dissolvere davanti agli occhi dello spettatore che resta materialmente affascinato ed incantato dal viaggio che il protagonista è in grado di fargli compiere in un mondo all’interno del quale ogni logica non è più logica.

Venti artisti di fama mondiale che danno vita ad uno spettacolo in due tempi di circa un’ora ciascuno in grado di rimuovere pensieri, problemi e di far divertire a tutte le età; assolutamente da non perdere.