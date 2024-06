Cinema: Siamo ai titoli di coda? I lavoratori del cinema in piazza , il 60% delle produzioni sono ferme

Condividi questo articolo:









Il Tax Credit bloccato ferma le produzioni , lavoratori fermi da mesi .

Il Cinema scende in piazza per mostrare al pubblico un’altra versione di quello che succede se il Governo blocca il Tax Credit: migliaia di lavoratori sono fermi, le produzioni piccole e medie soffrono del mancato supporto del credito. L’industria cinematografica impiega migliaia di persone che, purtroppo, non hanno le stesse garanzie che si applicano ad altri contratti. I lavoratori del cinema hanno il solo privilegio di fare un lavoro bello, ma del tutto precario. Le richieste della piazza sono chiare: sboccare il tax credit e prevedere contratti a tutela dei lavoratori nei periodi in cui non si lavora. Riuniti in Piaza Santi Apostoli il 4 giugno, i manifestanti riportano all’attenzione le criticità del settore audiovisivo.