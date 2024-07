Gratta e Vinci: una storia che dura da più di 30 anni

Condividi questo articolo:











“Il tempo passa in fretta…” canta Edoardo Bennato nella sua celebre canzone “Una settimana… un giorno…” risalente al 1973. In effetti, visto il successo che ancora arride ai Gratta e Vinci non sembrano passati ben 30 anni dal loro esordio. Risale infatti al febbraio 1994 l’esordio del primo Gratta e Vinci, la Fontana della Fortuna.

La proposta ebbe un successo clamoroso che non è mai diminuito; anzi oggi gli appassionati hanno a disposizione moltissime proposte non più solo cartacee come 30 anni fa, ma anche digitali (i cosiddetti Gratta e Vinci online).

I vari Gratta e Vinci, acquistabili nei punti vendita autorizzati oppure online (nel qual caso si deve essere titolari di un conto gioco) sono come detto molto numerosi e si distinguono sotto vari punti di vista: aspetto grafico (sempre molto accattivante), meccanismo di gioco, fascia di prezzo, entità dei premi messi in palio e probabilità di vincita.

La probabilità di vincita dei Gratta e Vinci

Chi sceglie di giocare a Gratta e Vinci è sicuramente interessato alle probabilità di vincita; queste vengono calcolate prendendo in considerazione rapportando il numero di biglietti contenenti premi su quello totale dei lotti messi in commercio.

Chi è interessato a questo aspetto, può trovare sul sito ufficiale relativo ai Gratta e Vinci delle tabelle dettagliate sulle probabilità di vincita dei vari tagliandi.

Se per esempio si è interessati alle probabilità di vincita dei Gratta e Vinci da 5 euro si può consultare la specifica tabella nella pagina web “Probabilità di vincita dei Gratta e Vinci” dove viene riportato il nome del tagliando, il suo prezzo, la vincita massima e la probabilità di vincita oltre a un link che rimanda alla scheda dettagliata della proposta.

Il canale YouTube dei Gratta e Vinci

Come accennato in precedenza, la popolarità dei Gratta e Vinci è andata progressivamente crescendo ed era inevitabile che entrassero in gioco anche le nuove tecnologie. Oggi per esempio gli appassionati di queste accattivanti lotterie a estrazione istantanea hanno a disposizione anche un canale YouTube a esse dedicato.

Grazie a questo canale si possono visualizzare i vari video che mostrano tutti i dettagli dei nuovi Gratta e Vinci disponibili: regole di partecipazione, meccanismo di gioco, novità ecc.

Gratta e Vinci: un fenomeno di costume

Non è azzardato definire i Gratta e Vinci come un vero e proprio fenomeno di costume, tant’è che oggi esiste un vero e proprio mercato del collezionismo riguardante i Gratta e Vinci usati. Questo perché vi sono continue uscite di nuove proposte con grafiche tutte diverse fra loro.

Su piattaforme note come eBay, per esempio, si trovano diversi venditori che fanno le loro proposte ai tanti collezionisti sparsi in tutta Italia.

Tra l’altro, parlando di fenomeni di costume non si può non citare l’arte geniale di un pensionato di Bagheria che trasforma i Gratta e Vinci usati in origami; quest’ultimo è un termine con cui si indica una forma d’arte consistente nel piegare la carta in modi molto particolari arrivando a creare modelli anche molto complessi e molto belli da vedere.

Insomma, tra collezionismo e forme d’arte, i Gratta e Vinci non sono solo una divertente lotteria…

Redazionale