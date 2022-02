Cinema Troisi: eventi e proiezioni speciali con ospiti dal 17 febbraio al 2 marzo – parte seconda, settimana dal 24 febbraio al 2 marzo Di seguito a quanto già pubblicato nell’edizione di ieri del magazine, proseguiamo con la programmazione prevista per la seconda settimana della rassegna organizzata dall’’Associazione Piccolo America, che gestisce il rinnovato Cinema Troisi di Via Induno: 24 febbraio: “Una femmina” di Francesco Costabile, Lirio Abbate ed Edoardo – Rosa è una ragazza inquieta e ribelle, vive con sua nonna e suo zio in un paesino della Calabria, tra monti e fiumare secche. La sua quotidianità viene improvvisamente stravolta da qualcosa che emerge dal suo passato, un trauma che la lega indissolubilmente alla misteriosa morte di sua madre. Quando Rosa si ritrova vittima di un destino già segnato, decide di tradire la sua famiglia e cercare la propria vendetta di sangue. Ma quando questa famiglia è la ‘Ndrangheta ogni passo può rivelarsi fatale. Dal 24 al 27 febbraio: Late Night Trosi: “Solo gli amanti sopravvivono” di Jim Jarmusch dal 17 al 20 febbraio! Dal 24 al 27 febbraio arriva “Occhiali Neri” con presenza di Dario Argento 25 febbraio: Elisa Fuksas e Ornella Vanoni presentano “ Senza fine “ Ed inoltre, in attesa della notte degli oscar, tornano sul grande schermo “ Drive my Car “, “ La persona peggiore del mondo “ ed “ E’ stata la mano di Dio “ in italiano con sottotitoli in inglese. Particolari menzioni meritano inoltre: il 19 febbraio: Re Granchio di Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi il 17, 18, 19, 20 e 21 febbraio “Piccolo Corpo” di Laura Samani il 17 e 20 febbraio “ Cow “ di Andrea Arnold il 21 e 22 “ Corpus Christi “ di Jan Komasa e, dal 28 febbraio al 2 marzo: “ Per Lucio “ di Pietro Marcello