Claudio Baglioni apre la stagione estiva alle Terme di Caracalla

Sarà Claudio Baglioni – con “Dodici Note – TUTTI SU!” – ad aprire la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla. È la prima volta in assoluto che un’apertura così prestigiosa viene affidata a un compositore e interprete di musica moderna. Per la prima volta in assoluto, inoltre, un artista si esibirà nella magnifica Arena delle Terme di Caracalla per 12 repliche, tra venerdì 3 e domenica 19 giugno.

“Dodici Note – TUTTI SU!” – progetto musicale e spettacolare inedito, multidisciplinare. Fortemente innovativo e potente – vedrà Baglioni accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta dal Maestro Danilo Minotti, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini.

«Come spesso succede – ha dichiarato Claudio Baglioni – uno gira tutto il mondo e magari dimentica le meraviglie della sua città. Ho visitato Caracalla, per la prima volta, nel 1989, quando Vangelis – che ci ha lasciati pochi giorni fa – tenne un suo concerto nell’enorme cavea che, ogni estate, viene allestita nel complesso archeologico, per ospitare opere e balletti. Avevo lavorato con Vangelis, sedici anni prima a Parigi, alla realizzazione dell’album “E Tu”. C’eravamo, poi, incontrati di nuovo a Londra e, finalmente, ci ritrovavamo a Roma. Da allora, ho fatto tanti progetti per salire su quel palcoscenico e altrettanti rimandi. Ho cantato e suonato in cento luoghi della città. Dal balcone della casa di Centocelle a via dei Fori Imperiali davanti al Colosseo e accanto all’Altare della Patria; dal Palaeur al Teatro dell’Opera; dall’Auditorium alla Sala Nervi; dalle piazze di quartiere a piazza San Pietro; dallo Stadio dei Marmi allo Stadio del Tennis; dallo Stadio Flaminio allo Stadio Olimpico; sulla scalinata di Trinità dei Monti e su un camion a Ostia. E, ora – con un grandissimo spettacolo polivalente, accompagnato da 123 tra musicisti, coristi, performer classici e moderni – mi capiterà d’esibirmi per dodici sere – come non è mai successo a nessun artista che non appartenga alla musica operistica o alla danza – in uno spazio unico al mondo: un teatro millenario che si apre verso il futuro per correre una nuova avventura tra suoni e luci, sogni e voci. Dodici note e Tutti su!».

Queste le date di “Dodici Note – TUTTI SU!” alle Terme di Caracalla di Roma, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Come Srl in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma:

3 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

4 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

5 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

7 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

8 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

9 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

13 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

14 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

16 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

17 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

18 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

19 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

Dopo i 12 appuntamenti romani, “Dodici Note – TUTTI SU!” arriverà al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona.

Queste le date al Teatro Greco di SIRACUSA, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Come Srl:

15 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA

16 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA

Queste le date all’ARENA DI VERONA, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Come Srl in accordo con Arena di Verona Srl:

26 luglio 2022 – ARENA DI VERONA

27 luglio 2022 – ARENA DI VERONA

Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (tutte le info su www.friendsandpartners.it).

Radio Italia è radio partner delle date.

TIM è sponsor unico del tour.

Gli abiti di Claudio Baglioni sono di Kiton.