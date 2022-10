Claudio Pallottini firma “ La grande occasione “: venti artisti per una revanche del varietà

Finalmente qualcuno che dona nuova vita all’arte del varietà puro: per la regia di Marco Simeoli è andata in scena la “ prima “ di uno spettacolo travolgente e francamente ai giorni nostri inedito, una commedia musicale che narra la storia di una grande compagnia di varietà che si trova a vivere proprio “ LA SUA GRANDE OCCASIONE”: una occasione irripetibile perché un noto uomo politico, nonché ministro dello spettacolo e premier in pectore, si è innamorato della prima donna della compagnia: se solo lei cedesse alla corte serrata del politico, il futuro di tutto il gruppo teatrale diventerebbe assai più roseo e più ricco in successo oltre che in risorse economiche.

Ma la prima attrice, interpretata da una spettacolare Maria Carla Rodomonte ( che è anche produttrice di questa iniziativa, non sembra che abbia voglia di accedere alle pressanti richieste della intera compagnia perché è innamoratissima del primo attore della compagnia.

Ma poi……CHISSA’ SE VA….”

In palcoscenico pulsa tutto il complesso sistema della messa in scena di un musical di varietà, un virtuoso esempio di racconto di “ teatro nel teatro ”: dal dietro le quinte di uno spettacolo che è andato in scena in anticipo di un’ora sull’orario di inizio per dare agio al ministro di assistervi, ( ma che, proprio per questo, ha inviperito e non poco il pubblico pagante, per il quale dovrà essere comunque allestito un secondo spettacolo, altrettanto convincente e ricco di attrazioni, canzoni, balletti, risate, burlesque di quello che si è appena concluso ).

Dicevamo di un musical dai tratti spumeggianti, dai costumi eclatanti ma sempre adatti alle innumerevoli situazioni che avvicendano in palcoscenico nel corso della forse un tantino troppo lunga esibizione la quale si avvale di una nutrita serie di personaggi i quali, insieme, formano quella che una volta era definita “ compagnia “, un gruppo più o meno squinternato che un fermissimo capocomico gestiva quasi – ma in forma assolutamente bonaria – da padrone; ma a fin di bene e per tutti.

Ebbene, lo spettacolo andato in scena al teatro Tor Bella Monaca ( che si è dimostrato inadatto a raccogliere l’iniziativa perché non molto capace in quanto ad ospitalità numerica di spettatori ), é nato da un’idea della grande ed eclettica Signora del Teatro italiano – Silvana Bosi – attrice e regista, scomparsa nel 2020 e musa ispiratrice della lungimirante Maria Carla Rodomonte consapevole che il Teatro non è solo un lavoro ma una scelta di vita da amare profondamente, non è altro che una rievocazione di un genere di arte teatrale che se non fosse stato per il grande impegno di quest’ultima avrebbe corso il rischio di cadere nel dimenticatoio dell’arte teatrale.

Un successo assicurato, una marea di applausi anche a scena aperta per un genere che la forza e l’impegno di quindici professionisti del palcoscenico ( tra i quali spiccano Fioretta Mari e Stefano Masciarelli oltre ad un simpaticissimo Mimmo Mignemi ) e da ben nove tra ballerini e ballerine fanno diventare trionfo in grado di meritare e di mietere tanti altri successi nel corso della tournee che, dopo la prima romana, andrà ad intraprendere con la seguente scaletta:

8 e 9 ottobre 2022-Teatro Villoresi di Monza (Piazza Carobbiolo, n.6) che celebrerà il suo centenario con la messa in scena de “LA GRANDE OCCASIONE…CHISSA’ SE VA”;

15 ottobre 2022-Teatro Europa di Aprilia-LT (Corso Papa giovanni XXIII, n.32);

dall’ 11 al 27 novembre 2022 al Teatro Martinitt di Milano (via Riccardo Pitteri, n. 58),

2 dicembre 2022 -Teatro Lyrick di Assisi (viale Gabriele D’Annunzio);

18 marzo 2023-Teatro Metropolitan di Catania (via Sant’Euplio, n. 21);

19 marzo 2023 -Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto-ME (Villa Primo Levi).