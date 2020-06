Das Boot, dal 26 giugno i nuovi episodi. Clip in anteprima

Nuove appassionanti storie si intrecciano nella claustrofobica e adrenalinica spirale di guerra e spionaggio di Das Boot, l’acclamatissimo dramma storico targato Sky Original ambientato durante il secondo conflitto mondiale, che tornerà con i nuovi episodi il 26 giungo alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV. La nuova stagione della serie Sky Original prodotta da Sky Deutschland con Bavaria Fiction e Sonar Entertainment riprende dove si era fermata alla fine della prima stagione la narrazione del tormento emotivo della vita durante la 2ª Guerra Mondiale dal punto di vista dei soldati tedeschi, esplorando come la guerra possa dilaniare l’animo umano.

Das Boot, trama: Ambientata nel 1942, la storia della seconda stagione del drama Sky Original sequel del film U-Boot 96 di Wolfgang Petersen e ispirato ai libri Das Boot e Die Festung di Lothar-Günther Buchheim si sviluppa lungo tre storyline principali: il veterano degli U-boot Johannes von Reinhartz viene incaricato, con la sua U-822, di portare avanti una missione segreta nella costa orientale degli Stati Uniti per far sbarcare tre sabotatori. Qui la sua fedeltà viene messa in dubbio e la U-612, guidata dal comandante Wrangel, viene mandata al suo inseguimento.

Nel frattempo l’ex comandante U-612 Hoffman, dopo essere fuggito attraverso l’Oceano Atlantico, ha trovato rifugio a New York insieme a Sam Greenwood, che gli deve la vita. Hoffman desidera solo una cosa: tornare a casa per riabilitare il suo nome, obiettivo che però potrebbe essere ostacolato dall’avvocato Berger, che aveva aiutato Sam a fuggire in America.

Tornando a La Rochelle, Simone e la sua compagna di stanza Margot combattono per consentire a una famiglia ebrea di scappare ma Hagen Forster, capo della Gestapo, controlla ogni loro mossa.

Nel cast riprenderanno i loro ruoli Vicky Krieps (Il filo nascosto) nei panni di Simone Strasser, la giovane traduttrice della marina tedesca a La Rochelle; Tom Wlaschiha (Il Trono di Spade) nel ruolo dell’ufficiale della Gestapo Hagen Forster e Fleur Geffrier nei panni di Margot Bostal. Accanto a loro Rick Okon (Romeos) che interpreta il giovane ufficiale tedesco Klaus Hoffman e Leonard Scheicher (The Silent Revolution) nel ruolo di Frank Strasser, l’addetto alle comunicazioni radiofoniche dell’U-612. E ancora, Rainer Bock (Bastardi senza gloria, Better Call Saul) che tornerà nei panni di Gluck, il capo della 3a flottiglia, Thierry Frémont (A Happy Event), nel ruolo di Duval, l’ufficiale francese collaborista di stanza a La Rochelle; Vincent Kartheiser (Mad Men, In Time), nel ruolo di Samuel Greenwood Jr. e Stefan Konarske (Freud) nel ruolo di Ulrich Wrangel. Tra le new entry della seconda stagione Clemens Schick (Point Break), Paul Bartel (The Dream Kids), Franz Dinda (The Cloud), Thomas Kretschmann (Il Pianista), Kevin McNally (La maledizione della prima luna), Robert Stadlober (Crazy) e Michael McElhatton (Il Trono di Spade

