“Dune” dal regista Frank Villeneuve la trasposizione “fedele del romanzo di Frank Herbert. Ci sarà un sequel?

Dune il cast a Venezia 78 Ph S Filice 1 di 9

Torna al cinema Denis Villeneuve con il suo adattamento cinematografico di uno dei romanzi di fantascienza più celebri scritto da Frank Herbert, Dune. Mostrato in anteprima mondiale il 3 Settembre alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, presenta un cast stellare tra cui Timothée Chalamet,

Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem.

Sinossi

Anno 10191, casa Atreides viene mandata sul pianeta deserto Arrakis, detto Dune, sotto accordo con l’Imperatore, per avere pieno controllo del materiale più prezioso nell’intero universo, “La Spezia”. Una droga, capace di allungare la vita e di tracciare

le migliori rotte nel viaggio interstellare. La spedizione si rivela una trappola per il Duca Leto e per l’intera casata il quale viene organizzata dallo stesso Imperatore affiancato dagli Harkonnen, un popolo feroce e violento governati dal barone Vladimir Harkonnen. Paul, insieme a sua madre Jessica, sono costretti a scappare e affrontare le difficoltà del deserto. Dopo essere riusciti ad evitare il Verme delle sabbie, i due incontrano i Fremen. Da quel momento, il futuro di Paul cambierà per sempre.

La Recensione di Alessandro Monteforte

Dune è uno di quei film che se non si è andati a vederlo al cinema, ci si perde il 50% delle emozioni e stupore che può trasmettere. Se pur sia per lo più dialogo e con pochissime scene di azione, la scenografia, i colori, la colonna sonora e gli effetti

visivi ti fanno rimanere incollato alla poltrona affascinato da ciò che si sta guardando. Hans Zimmer, compositore della colonna sonora della pellicola, ha speso tanti mesi per riuscire ad ottenere quella che lui stesso definisce: “La migliore colonna sonora che abbia mai composto”. Come per quest’ultima, anche il regista

insieme ai suoi co-sceneggiatori, ha lavorato duramente per trasporre al meglio le vicende del romanzo nel film. Infatti, si fa davvero fatica a trovare qualche elemento che non sia fedele al libro, ovviamente aggiungendo qualcosa che possa avere

l’impronta del regista.

Dune è uscito il 16 Settembre nelle sale europee. In Italia sta riscuotendo un discreto successo, è arrivato infatti alla prima posizione del box office incassando oltre 3 milioni di euro. Il viaggio è ancora lungo, ma riuscirà il pubblico a convincere

la Warner Bros per un eventuale seguito?