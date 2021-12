Esce ai primi di gennaio 2022 il libro “BOHVAX, Satira in piena pandemia”.

Un libro a colori con alcuni vignettisti che si interrogano su questo Green Pass e su questa corsa forsennata al vaccino, costi quel che costi. Un tema d’attualità, più che caldo diremmo incandescente visto il livello di scontro che sta ormai invadendo le piazze d’Italia e gli stessi social.

Sì perché la satira, ai tempi della pandemia, non vive un momento facile, come molti avranno già intuito.

La satira. Che dovrebbe essere l’ultimo baluardo del pensiero libero, senza condizionamenti e senza restrizioni

o censure, si trova anch’essa davanti a delle scelte di <<schieramento>> come mai si erano avvertiti prima. Come a dover scegliere <<da che parte stare>>, come se il pensiero autonomo, non incasellato, fosse un’oncia di cui vergognarsi. Ma del resto, qui non è solo in ballo <<un capriccio>> o la <<paura della punturina di un ago>> come molti pensano. C’è in ballo una visione della società e del futuro più ampia e, per molti versi, spaventosa.

Un piccolo e battaglioso gruppo di vignettisti ha voluto riflettere e disegnare su questi temi: Paolo Marengo, Beppe Mora, Pietro Vanessi, Mario Improta, Marco Scalia, Armando Lupini, Franco Stivali, Pubble, Max8, Kriss, Starlet, Marco Fusi e Pierfrancesco Uva si sono davvero scatenati e i risultati sono qui, in questo libro che farà parlare di sé e sarà destinato a diventare un <<Cult Book>> di cui andar fieri.

Con la prefazione di Diego Fusaro e del Dott. David C. Anderson.

Non perdetevelo!