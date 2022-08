Fotolibro personalizzato: un’idea originale da regalare ad un amante di cinema

Un regalo personalizzato per un amante del cinema? Se l’idea di un fotolibro non vi è ancora passata per la mente, potresti pensarci. Cosa c’è di più originale che offrire un fotolibro personalizzato, che avete realizzato voi stessi, e che racconta i momenti più belli della storia del cinema?

Fotolibro personalizzato: cos’è

Un fotolibro è principalmente la possibilità quasi illimitata di immortalare e condividere foto. Scene di film, locandine, immagini di registi e attori di tutto il mondo. Ma realizzare un fotolibro significa soprattutto essere in grado di conservarli preziosamente, condividerli, portarli fuori per occasioni speciali e rivivere glorie passate o più o meno recenti e tramandarli alle generazioni future. .

Fotolibro personalizzato: i vantaggi

Offrire un fotolibro personalizzato è un modo originale per fare un regalo ad un amante del cinema, perché:

– si può offrire anche a distanza. Si fa online e viene inviato per posta; dunque, può essere inviato anche a persone che non sono fisicamente vicine

– è sempre un successo. A chi non piace rivivere i momenti più felici del cinema o della propria carriera?

– ci sono modelli per tutti i prezzi. Che abbiate un piccolo o un grande budget, troverete quello che cercate

– la personalizzazione è infinita: dimensioni, formato, colori, materiale… la scelta è ampia per un risultato unico al 100%.

Fotolibro personalizzato per un amante del cinema: come crearlo

Per creare un fotolibro, prima di tutto, bisogna scegliere il formato (A4, A5, ecc.), la sua copertina (rilegata, tascabile, flessibile o rigida), la qualità della carta (più o meno spessa), il tipo di resa (opaca o satinata).

Una volta configurata la base, si passa alla scelta della posizione delle fotografie. Di solito ci sono diverse opzioni. Il primo è selezionare un modello adatto alle dimensioni del libro, ad esempio per inserire 10 foto, si può scegliere un modello con 2 colonne o 3 colonne. Un’altra soluzione è la creazione ex nihilo, cioè partire dal nulla. Il vantaggio è creare un libro completamente personalizzato, lo svantaggio è che avrete un po’ da fare, soprattutto se il tema è quello di vecchi film. Infine, un’altra tecnica spesso utilizzata consiste nell’uso di temi precostituiti simili a esempi di album fotografici. È l’opzione ideale per risparmiare tempo e avere un risultato impeccabile. Una volta scelto il modello di pagina, non resta che inserire ogni foto nelle cornici definite riposizionandole o ritagliandole in modo che si adattino perfettamente alla posizione. Infine, controllare tutte le pagine create prima della stampa.

Per un’idea ancora più originale, è possibile anche inserire film. Come? Con un QR code. Questo fa sì che, inquadrandolo si possa accedere a un film o a un video, per esempio vecchie interviste di attori famosi, backstage dei set e così via.

Fotolibro personalizzato per un amante del cinema: passaggi finali

Concentratevi sulla metodologia per creare un fotolibro unico. Per esempio, provate sempre a creare due versioni: una versione digitale e una versione cartacea. Se centinaia di persone adorano l’oggetto, altri vorranno consumare la lettura e la visione sui media digitali. Anche i blog sono un’ottima soluzione da non trascurare. Per la versione cartacea, ricordatevi di curare il più possibile la copertina, i titoli e le immagini.

Fotolibro personalizzato per un amante del cinema: il risultato

Creare un fotolibro è un gioco da ragazzi. Per iniziare è fondamentale scegliere il tema e la dimensione che si desiderano. Dovrete anche selezionare le foto che volete includere nel libro. Questo passaggio a volte è il più difficile, perché dovrete fare una scelta molto selettiva.

Una volta selezionate le foto, potrete integrarle nel vostro fotolibro. In ogni caso, che vogliate offrirlo in regalo via mail o in versione cartacea, il vostro fotolibro sarà unico e originale