Gala in onore di Nureyev al Teatro Arcimboldi il 7 maggio 2022

Sabato 7 maggio 2022 il teatro degli Arcimboldi di Milano ospiterà il Gala di danza omaggio in a Rudolf Nureyev”, il più grande ballerino di tutti i tempi il cui talento rimane ancora oggi ineguagliato e che ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza, un Gala dal programma molto vario e con un cast composto da molte étoiles internazionali.

Il pubblico potrà assistere ai celebri pas de deux del repertorio classico e assoli contemporanei portati in scena da étoiles e primi ballerini provenienti dal Royal Ballet di Londra, American Ballet Theater, City Ballet di New York, National Ballet Theatre of Ukraine e Hungarian National Ballet.

Ad arricchire la serata sarà la straordinaria partecipazione di due grandi étoiles internazionali come Natalia Osipova (prima ballerina sia del Royal Ballet di Londra che del Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo) e Daniiel Simkin (primo ballerino sia dell’American Ballet Theatre che dello Staatsballett Berlin).

Con loro nel cast anche Tanya Bolotova (Hungarian National Ballet), Ana Sophia Scheller (New York City Ballet, Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev), Viktor Ishchuk (Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev), Natalia Matsak (Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev), Sergiy Kryvokon (Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev), Reece Clarke (Royal Ballet London).

Di seguito il programma:

LE CORSAIRE

Natalia Osipova – Reece Clarke

IL LAGO DEI CIGNI – Passo a due Cigno bianco

Natalia Osipova – Reece Clarke

LE BOURGEOIS

Daniil Simkin

DON CHISCIOTTE

Daniil Simkin – Tatiana Melnik Bolotova

PAQUITA

Ana Sophia Scheller – Viktor Ishchuk

DON’T SAY A WORD

Ana Sophia Scheller – Viktor Ishchuk

GISELLE

Natalia Matsak – Sergiv Kryvokon

FEELING YOU

Natalia Matsak – Sergiv Kryvokon

CENERENTOLA

Ines Albertini – Walter Angelini

INFIORATA A GENZANO

Triana Botaya – Francesco Bruni