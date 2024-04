Gianluca Masone presenta il corso “Non solo dizione”

Gianluca Masone, regista e attore, annuncia con entusiasmo il lancio del suo ultimo progetto formativo: il corso “Non Solo Dizione”. Questa nuova iniziativa, concepita e diretta personalmente da Masone, si distingue per la sua natura multidisciplinare e innovativa, integrando una vasta gamma di discipline cruciali per lo sviluppo personale e professionale.

Il corso “Non Solo Dizione” si propone di offrire un approccio completo e integrato alla comunicazione efficace e allo sviluppo individuale. Attraverso una combinazione unica di Comunicazione Efficace, Dizione, Public Speaking, Comunicazione Scenica, PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e Teatro Terapia, Masone mira a fornire agli studenti strumenti pratici per migliorare le proprie capacità comunicative e relazionali.

Questo corso non è solo destinato a professionisti in cerca di crescita nel loro settore, ma anche a persone comuni desiderose di sviluppare fiducia in se stesse e migliorare le loro interazioni sociali. I partecipanti avranno l’opportunità di beneficiare di una serie di vantaggi significativi, tra cui un miglioramento delle capacità di comunicazione verbale e non verbale, un aumento della fiducia in se stessi e una maggiore consapevolezza dei propri schemi mentali e comportamentali.

“Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione efficace è fondamentale in ogni ambito della vita”, afferma Gianluca Masone. “Il corso ‘Non Solo Dizione’ si propone di essere una risorsa preziosa per coloro che desiderano distinguersi nel loro lavoro, migliorare le loro relazioni interpersonali e avere successo sia nel contesto professionale che personale.”

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso “Non Solo Dizione”, è possibile contattare Gianluca Masone tramite i seguenti recapiti:

Cellulare: 379 2326769

Indirizzo e-mail: masonegianluca@libero.it

Sito Web: www.gianlucamasone.it