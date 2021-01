Giulio Cesare e l’immaginario discorso di Marc’Antonio-Conte

Nell’attesa trepidante di conoscere le sorti del Governo e quindi del Paese, proviamo a immaginare il discorso del Primo Ministro, richiamando alla memoria la storia e la letteratura. Mettendo da parte gli scenari futuri, immaginiamo un ipotetico discorso di Conte come quello di Marco Antonio ai funerali di Cesare, nel celebre monologo shakespeariano, tratto dal “Giulio Cesare”.

Cesare, in questo caso è l’Italia (la Democrazia), uccisa per mano di traditori, Bruto Cassio e Casca, dove Bruto è Matteo Renzi e Cassio e Casca i suoi ministri, congiurati, che tramano alle spalle di Cesare per spodestare Cesare e i suoi fedeli servitori.

Così Marc’Antonio-Conte, in un discorso elegante e sottile, mostra al popolo che inneggia a Bruto, uomo d’onore, le ferite di Cesare, i morti che ogni giorno miete il virus letale.

“Amici, sono qui a parlavi di Cesare, fu egli un uomo ambizioso? Bruto dice che lo fu, ed egli è un uomo d’onore… Con il consenso di Bruto e dei congiurati non sono qui a lodare Cesare, ma a dire ciò che io so. Cesare è stato un amico fedele per me…

Tre volte gli ho offerto la corona di Re e tre volte l’ha rifiutata, è forse questa ambizione? Ma Bruto è un uomo d’onore… Se solo potessi leggervi il suo testamento…, aspettate amici. Se avessi l’eloquio di Bruto anche le pietre si rivolterebbero ma io non sono qui per farvi insorgere, sono qui per salutare Cesare…”.

Il discorso di Marc’Antonio, senza mai attaccare direttamente Bruto, mostra al popolo le ferite inferte dai congiurati e li induce a riflettere, abilmente lascia intendere al popolo la vera natura di Cesare che, come un padre amorevole, ha lasciato a tutti un’eredità, beni di cui godere in futuro.

Marc’Antonio, la storia ci insegna, combatterà e vincerà contro la tirannia.

Non siamo qui a giudicare questi uomini d’onore, ma a riportare alla memoria il lascito che la storia ci ha consegnato attraverso l’elegante stile di Shakespeare.