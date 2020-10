I fratelli De Filippo, di Sergio Rubini. Al via le riprese in Campania e nel Lazio

I FRATELLI DE FILIPPO di SERGIO RUBINI

sceneggiatura SERGIO RUBINI, CARLA CAVALLUZZI, ANGELO PASQUINI con MARIO AUTORE, DOMENICO PINELLI, ANNA FERRAIOLI RAVEL, BIAGIO IZZO, GIANCARLO GIANNINI (crediti non contrattuali)una produzione PEPITO PRODUZIONI con RAI CINEMA in collaborazione con NUOVO TEATRO

Le riprese si svolgono in Campania e nel Lazio

“I fratelli De Filippo”, l’omaggio di Sergio Rubini alla atoria della famiglia che ha dato vita al teatro e al cinema napoletano. Gli eredi di Scarpetta rivivono nel film che ne ripercorre la vita.

È l’inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo, vivono con la bella e giovane madre, Luisa De Filippo. In famiglia un padre non c’è, o meglio si nasconde nei panni dello “zio” Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo. Scarpetta, pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro.