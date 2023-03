I Metallica al cinema il 13 aprile per il Listening Party del nuovo album

Soltanto per una notte ed in contemporanea mondiale, il 13 aprile prossimo sarà possibile ascoltare integralmente “ 72 Seasons “ dei Metallica, con un suono immersivo travolgente, in esclusiva per il pubblico cinematografico di tutto il mondo: ogni nuova canzone sarà accompagnata da un video musicale e da un commento esclusivo della band.

Una serata indimenticabile per i fan che potranno vivere e ascoltare 72 Seasons per la prima volta alla vigilia dell’uscita del 14 aprile in un listening party esclusivo.

Le prevendite per “Metallica: 72 Seasons – Global Premiere” apriranno a partire da oggi, 2 marzo (elenco sale su metallica.film e su nexodigital.it)

Video esclusivi ed interviste inedite anticiperanno la pubblicazione di 72 Seasons il nuovo album dei METALLICA in uscita il 14 aprile, arriva il nuovo singolo e video del brano “If Darkness Had a Son”, la traccia fa seguito a “Screaming Suicide” e al primo singolo “Lux Æterna”.

72 Seasons sarà pubblicato dalla Blackened Recordings dei Metallica. Prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich, con oltre 77 minuti di durata, 72 Seasons, con 12 tracce, è il primo album di inediti dei Metallica dopo Hardwired…To Self-Destruct del 2016. L’album sarà pubblicato in formati che includono il doppio LP in vinile nero, edizioni limitate, CD e in versione digitale. Per l’elenco completo delle configurazioni, i pre-ordini e ulteriori informazioni, visitare il sito metallica.com/72-seasons-info.

L’anteprima mondiale dedicata a “ 72 Seasons “rappresenta il secondo grande evento cinematografico dopo quello del 2019 di “Metallica and San Francisco Symphony: S&M²” che ha documentato la reunion dei Metallica e della San Francisco Symphony per celebrare il 20° anniversario dei concerti e delle uscite originali S&M (Symphony & Metallica).

“ Metallica: 72 Seasons – Global Premiere “ è distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con il media partner Virgin Radio.