Il cashmere invitato speciale ai festeggiamenti per il cinquantenario del brand Malo

Il brand fiorentino Malo, leader nella produzione di maglieria in cashmere, celebra i cinquant’anni dalla sua fondazione: all’interno dell’atmosfera natalizia creata per l’evento nella boutique romana di Via Belsiana, si avrà, con l’occasione modo di prendere visione di un’anteprima della collezione primavera-estate 2023 grazie alla presenza di modelle e modelli che indosseranno i capi della maison.

Malo è un brand nato a Firenze nel 1972: in pochi anni diventa leader nella produzione di maglieria di cashmere di alta gamma: dai nobili materiali utilizzati prendono vita capi inconfondibili e preziosi che confermano in ogni dettaglio un’attenzione rigorosa alla qualità, alla tradizione, alla sperimentazione di nuove tecniche e lavorazioni, veicolando la magia del Made in Italy con un cashmere pregiatissimo in grado di soddisfare i sensi più raffinati, rendendo ogni prodotto assolutamente personalizzato.

Ricerca di forme, dettagli, precisione nelle cuciture sono le basi della unicità delle creazioni caratterizzate inoltre da eccellenza, eleganza, da un amore per la bellezza che porta alla nascita di collezioni in grado di evidenziare uno stile senza tempo che supera quelle mode temporanee che caratterizzano l’attuale momento.

La massima espressione dell’incanto, della tradizione e della poesia firmata Malo è sublimata nei capi realizzati completamente a mano grazie alle sapienti maestranze dell’azienda fiorentina che intrecciano e lavorano il pregiato cashmere realizzando così capolavori di artigianalità italiana.

Malo, inoltre, è in grado di rendere ogni capo unico ed ha punti vendita non solo nelle più affascinanti città italiane come Roma, Milano, Venezia, Verona, Forte dei Marmi, Porto Rotondo ma anche all’estero: in Spagna, Francia, Germania, Russia e Taiwan.