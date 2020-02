Il Sabato di La5 si dipinge di “Trend”, con Anthony Peth, Silvana Giacobini e Francesca Rocco

Debutta su La5 “Trend”, il nuovo programma di intrattenimento dedicato alle ultime tendenze. In onda a partire dal 15 febbraio, tutti i sabati alle 10,50, condotto da Anthony Peth con due compagne di viaggio, la giornalista Silvana Giacobini e l’influencer Francesca Rocco, insieme porteranno il pubblico alla scoperta di vecchi e nuovi trend. Prodotto dalla casa di produzione N&M Management, da un’idea di Mariaraffaella Napolitano e la super visione di Bruno Frustaci, ogni sabato si alterneranno nella splendida cornice di un loft vip appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo che daranno la loro opinione sullo stile del passato e sui mutamenti della contemporaneità.

Anthony Peth, andrà in onda per raccontare le nuove tendenze, senza abbandonare il ruolo di “Ambasciatore del Gusto”, possiamo antincipare, infatti, che in una delle puntate sarà dedicata al mondo del food e che avrà come super ospite Roberta Capua, vincitrice della prima edizione di Masterschef Vip Italia.

