Il teatro Nō nel cuore dell’Italia: natura e tradizione per un nuovo mondo comune

«Pioveva ininterrottamente da una settimana. Decisi di mettere in scena comunque “Hagoromo” e condividere così la mia preghiera con quella popolazione duramente colpita. Il mio desiderio era che la dea celeste scendesse sulla terra per cospargerla con i tesori della felicità. Durante lo spettacolo, il cielo s’è aperto all’improvviso ed è uscito il sole, la pioggia è cessata e il tempo è diventato splendido».

È il racconto del performer nipponico Tsunao Yamai, cinquantenne Maestro di teatro Nō che nel 2012, un anno dopo il terremoto e lo tsunami che avevano sconvoltro il Giappone, mise in scena con il corpo, la maschera e il kimono l’opera più rappresentativa del teatro Nō, proprio nell’epicentro del disastro. Con il medesimo auspicio Yamai è adesso giunto in Italia. Nel “centro Italia”, non a caso, partendo da Roma, cuore della civiltà occidentale, storico crocevia di genti e culture diverse. Sede del Vaticano, e dunque ponte ideale per «un collegamento – come spiega Yamai stesso – tra la venerazione del divino in Europa e in Giappone». E “Città eterna” ricoperta da monumenti e rovine millenarie. Con cui Yamai ha voluto confrontarsi, dialogare, lasciarsi sconvolgere… rappresentando, tra quelle eredità materiali e maestose, altri “lacerti”, immateriali e per noi lontani, i brani da lui scelti del teatro di cui è inesausto alfiere. «Sono rimasto sopraffatto da questa realtà – ci confessa Yamai –. In Giappone, i palcoscenici e le case Nō sono realizzati in legno proprio per ricordarci che ogni cosa tangibile è destinata, prima o poi, a diventare nulla. Le rovine romane che si stagliano in questi giorni davanti ai miei occhi conservano invece una presenza schiacciante. Travolgente. A me, che mi sono formato con il concetto di “nulla”, queste rovine mostrano lo splendore del mantenere una forma, la meraviglia del “resistere” e del continuare ad esistere con potere pervasivo e persuasivo».

Prima di approdare – il 12 maggio scorso – nella Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Piazza di Sant’Agostino per l’evento organizzato dall’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura – era dal 2017 che il Vaticano non ospitava il teatro Nō –, Yamai ha indossato i propri preziosi costumi di scena camminando nel centro storico di Roma, davanti al Pantheon, al Colosseo, al Foro Romano, a Castel Sant’Angelo… e spostandosi poi a Perugia, nella Sala dei Notari di Palazzo Priori e nella Rocca Paolina, ov’è allestita la mostra di un suo connazionale, lo scultore Tayga Abe, che a Perugia ha studiato e ora vive. Dentro quelle mura cinquecentesche, in una sorta di “dialogo al cubo”, Yamai ha ridato vita a “Hagoromo” davanti all’omonima statua realizzata da Abe per l’occasione. A chiudere, momentaneamente, un cerchio che chiede di rimanere aperto e fecondo, Yamai è rientrato a Roma per l’esibizione nel Pontificio Istituto di Musica Sacra. Il legno del palcoscenico e della struttura che accoglie l’imponente organo hanno accompagnato il canto e i movimenti di Yamai e dei suoi discepoli, il figlio primogenito Kōta e l’attrice Kiyomi Muraoka.

Sono gli eredi della Scuola Komparu, quasi un millennio e mezzo di storia tramandato di generazione in generazione e sostenuto dal favore dei samurai e dal loro spirito, «vivere ogni momento della vita con tutta la forza». Quell’arte semplice, essenziale, stilizzata e potente come un haiku, nata dalla collettività e dalla preghiera per la pace, è portavoce di una fusione tra l’etica e la spiritualità più antiche. La storia di “Hagoromo” – di cui Yamai ha rappresentato anche a Roma una versione speciale abbreviata – ne è l’emblema: il pescatore Hakuryō trova una stupenda veste piumata (“hagoromo”) appesa ad un ramo di pino e se ne appropria. La dea celeste che gli appare lo supplica di restituirgliela e riesce a convincerlo. Tuttavia, per riavere la veste che le consentirà di tornare nei cieli, ella deve esibirsi in una danza. «I giapponesi – ricorda Yamai –, da sempre agricoltori, hanno sviluppato un timore reverenziale verso la natura e la terra, venerate e rispettate nel profondo». Timore e rispetto che si concretizzano in un legame radicato e inscindibile nella vita quotidiana e sul palcoscenico: «Il teatro Nō – rivela Yamai – si distingue per il modo peculiare di muovere i piedi. Il baricentro del corpo è tenuto basso, si cammina facendo scivolare i talloni. Quest’andatura permette di restare uniti alla terra, dalla quale si riceve l’energia; parimenti, l’accompagnamento lirico nasce dall’emissione dei suoni, soprattutto i bassi, dal corpo verso la terra. I suoni e i movimenti umani evocano così, costantemente, il senso di convivenza con la natura, l’appartenenza all’ecosistema globale». Le divinità del Giappone, infatti, non stanno lassù, lontane, ma coesistono con la natura e la terra, così come i defunti, presenze invisibili ma coinvolte costantemente nella vita della collettività. L’artista diventa tramite tra loro e gli spettatori: «Quando saliamo sul palco – racconta Yamai –, cerchiamo di suscitare in noi stessi una condizione meditativa, svuotandoci per non pensare a nulla. Il corpo dell’artista entra in trance, mette in contatto con le persone di un’epoca passata e, poi, con gli dei».

Quella perpetuata dal teatro Nō è una tradizione intimamente aperta al dialogo con le altre e, al contempo, scrupolosa conservatrice della propria specificità: «Preservare la propria identità – è il monito di Yamai, di spiccata attualità – permette di riconoscere l’esistenza di valori diversi e di rispettarli. È importante convivere e perseguire la mutua prosperità senza stigmatizzare un differente patrimonio valori». Il “ponte ideale” tra Oriente e Occidente si concretizza nella parole con cui Yamai conclude la propria esperienza in Italia: «Il teatro Nō ricerca la profondità nella semplicità, considera le cose invisibili più importanti delle visibili, va oltre la “quantificazione logica” dei fatti. Oggi pandemia e conflitti stanno sconvolgendo la scala valoriale in tutto il mondo. L’importanza data alle cose materiali e alla crescita economica mostra tutti i propri limiti e noi cominciamo a domandarci in che cosa consista la felicità. Sono certo che il nostro messaggio, che invita la gente a vivere nella tranquillità e nel sorriso, amandosi in una natura serena e pacifica, possa favorire la diffusione di nuovi valori positivi nel mondo odierno. Ritornare alle origini, agli insegnamenti degli antenati, per rinnovare e migliorare il nostro mondo comune». Come domanderebbe ora anche a noi il Maestro Yamai, con la pungente potenza di un sole nascente: «Sono quindi giunti al vostro cuore questi messaggi?».