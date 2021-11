IrreAle venerdì 12 novembre in concerto a Milano

Venerdì 12 novembre IrreAle sarà in concerto a MILANO, presso Spazio Teatro 89 (Via Fratelli Zoia, 89), per presentare dal vivo i brani contenuti in “SONO LÌ”, l’album d’esordio della band disponibile da venerdì 12 novembre in tutti i negozi, sulle piattaforme streaming e in digital download. Opening act della serata Simone Nannicini.

I biglietti sono disponibili su www.mailticket.it/manifestazione/L931/irreale-presentazione-sono-l%c3%ac-il-disco-di-debutto e presso il box office di Spazio Teatro 89. Il concerto avrà inizio alle ore 21.30.

“Sono Lì” si compone di undici brani scritti e composti a quattro mani da Irene Burratti, voce e co-fondatrice della band, e da Alessandro Usai. Il disco si caratterizza per sonorità acustiche e momenti di musica strumentale che accompagnano le storie e le riflessioni sulla difficoltà e sul coraggio di vivere e condividere racchiuse nei testi. L’album, pubblicato da Ultrasound Records e distribuito da Believe Digital, conterrà anche i brani “Sono Lì” e “Il Vento che Respira”, anticipati su YouTube dai videoclip girati in studio di registrazione (www.youtube.com/watch?v=WzPwjYMpdCw – www.youtube.com/watch?v=ZdTvErPLnE4).

Questa la tracklist di “SONO LÌ”: “Terradalba”, “Pitzinnos”, “Il Vento che Respira”, “Non è Tempo”, “Nanna Ninna”, “Sono Lì”, “L’uomo Senza Stagioni”, “Perla Mama”, “Anche Se”, “Aquilone” e “Voli”.

La band IrreAle, nata nel 2019 a Milano da un’idea dalla cantautrice Irene Burratti e dal chitarrista Alessandro Usai, vede la partecipazione di Andrea Fecchio (chitarra acustica), Alex Orciari (contrabbasso), Giacomo Zorzi (pianoforte e tastiere), Martino Malacrida (batteria), Jordan Corda (vibrafono), Alex Pacho Rossi (percussioni) e Michele Monestriroli (sassofono). Nel 2019 IrreAle riceve il Premio della Critica a Umbria Voice con una particolare versione live del brano che dà il titolo al nuovo disco.