Kasia Smutniak: la vitiligine? Ho creato Beautyligo, la bellezza della diversità.

Un filtro Instagram che permette di vedersi come si starebbe con la vitiliggine, ovvero macchie chiare della pelle, al contrario dei nei sembrano non essere graditi. Così la bella Kasia Smutniak ha pensato di metterci la faccia, letteralmene, mostrando il suo volto con vitiliggine. Per un’attrice potrebbe essere difficile da gestire e invece lei, Kasia, ne ha fatto un punto di forza, inneggiando a mostrarsi e a piacersi, amando la bellezza della diversità.

È trascorso un anno da quando Kasia Smutniak, con un post sul suo profilo Instagram, ha raccontato la sua esperienza con la vitiligine. Un gesto che in molti avevano apprezzato. Il post di Kasia aveva raccolto tanti messaggi di affetto e di stima: da tante persone – donne e uomini – che come lei hanno la vitiligine, ma anche da chi la vitiligine non ce l’ha.

Quel momento di timore e di incertezza per il “dopo”, non lo scorderò mai. Da un lato ero fiera di aver mostrato una nuova me, dall’altro avevo paura di non essere accettata, nel mio lavoro per esempio, o di sentirmi derisa, osservata. E sapete cosa è successo dopo? Nulla. Non è successo proprio nulla. O meglio, nulla di eclatante. Sono arrivati tanti commenti di sostegno e di condivisione. E ne sono seguiti altri e altri ancora, ma soprattutto, io ho smesso di vedere le macchie. Proprio come i nei. Sai che ci sono, però non ci fai tanto caso. Perché è naturale e fanno parte di te” dice Kasia, ricordando quel momento.

Ora l’attrice decide di condividere un messaggio di forza e accettazione con la realizzazione di un filtro Instagram. Nasce così l’idea #Beautyligo, un filtro di bellezza IG che simula le macchie da vitiligine, rendendo particolare e diverso, e perché no, bellissima o bellissimo chiunque lo utilizzerà, partendo dal principio che nella diversità regna una bellezza autentica, personale e unica.

“Un giorno ho pensato che esistono centinaia di filtri Instagram che ti rendono più bello, più brutto, più gatto, più astronauta o più non so che cosa” afferma Kasia, raccontando la genesi di Beautyligo, “perché non fare un filtro di bellezza che ti fa vedere come saresti con la vitiligine? E così mi sono messa al lavoro per realizzare il mio filtro di bellezza #Beautyligo e sarei felice se lo provassimo tutti, in omaggio alla bellezza della diversità. Un tema che, vitiligine o no, mi sta molto a cuore”.

Un pensiero rivolto a tutti per trovare la forza interiore di volersi bene, ogni giorno, per come si è.

