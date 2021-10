La carriera musicale di Frank Zappa esaminata in un nuovo docufilm di Alex Winterwinter,

La carriera musicale di Frank Zappa esaminata in un nuovo docufilm di...

Dal 15 al 17 novembre sarà nelle sale un docufilm, che potremo definire “definitivo”, che tratta della vita, vista sotto i più intimi aspetti umani, del grande musicista.

La carriera musicale di Frank Zappa viene analizzata alla luce delle considerazioni sulla enorme quantità di elementi di carattere musicale sfornati nel corso della carriera del musicista nativo di Baltimora e confrontata con i riflessi che tale carriera ebbe sulla sua vita privata.

Particolare importante è costituito dal fatto che il docufilm, per la realizzazione del quale sono occorsi alcuni anni, è basato su elementi tratti direttamente dall’archivio privato della famiglia di Zappa ai quali il regista ha avuto accesso completo: filmati inediti, film, progetti rimasti incompleti, interviste mai viste prima e registrazioni di concerti anch’essi inediti, hanno contribuito alla realizzazione di un film che esplora la vita privata dietro la gigantesca carriera musicale che non si è mai allontanata dalle turbolenze politiche del suo tempo.

Particolare importanza rivestono, nell’economia dell’opera, gli interventi della vedova di Zappa, Gail Zappa, e di molti dei suoi storici collaboratori musicali, tra cui Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White.

Non un viaggio nostalgico nel passato quindi, ma un’esplorazione moderna su un uomo geniale la cui visione di mondo, arte e politica si è sempre distinta spingendosi oltre gli schemi dei tempi in cui ha vissuto offrendo, come sostiene Ahmet Zappa, il figlio del musicista, “……uno sguardo ampio e intimo sulla sua vita, spesso utilizza proprio le sue parole. È incredibile quello che è riuscito a fare Alex. È il documentario definitivo»

L’uscita del film segue la pubblicazione della colonna sonora, tuttora disponibile in Digitale, CD e LP in tutti gli store musicali.