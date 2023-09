L’analisi degli ascolti TV del 5 Settembre 2023: c’è un solo vincitore tra Pechino Express, Filo Rosso, È sempre Cartabianca

Il grande ritorno in chiaro di Pechino Express era atteso da mesi. Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio conducono il programma alla scoperta delle Indie in un modo del tutto singolare.

8.000 chilometri da percorrere, 3 Paesi da attraversare e molte sfide da superare. Ecco la ricetta di Pechino Express nella sua prima serata del 5 Settembre per il suo grande ritorno. Prima tappa: Mumbai.

Le coppie si rivelano agguerrite, e tra tutti spiccano Gli ipocondriaci, ovvero Dario Vergassola e sua figlia Caterina. Joe Bastianich e Andrea Belfiore non potevano chiamarsi in altro modo se non Gli italoamericani, e sembra che sia la coppia da cui ci aspettiamo più sorprese. Le mediterranee sono Carolina Stramare, la Miss Italia eletta nel 2019 e l’unica rimasta per due anni in carica, e Barbara Prezia, nota modella di origini albanesi. Come Federica Pellegrini sceglie come compagno di avventura suo marito Matteo Giunta per formare la coppia I novelli sposi, così Martina Colombari sceglie suo figlio Achille Costacurta per i Mamma e figlio. Non mancano Le attiviste Giorgia Soleri e Federippi e Gli avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Anche Gli istruiti Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero sfidano le coppie, insieme a I siculi formati da Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo. Pronti a terminare il viaggio sul sito archeologico di Angkor, le coppie si sfidano incantando gli spettatori e portandoli a restare incollati allo schermo, toccando ascolti alti per la rete, circa 665.000 spettatori, il 4.3% di share .

SUCCESSI E ASCOLTI DELLE ALTRE RETI: RISULTATI INASPETTATI

Mentre “Il giovane Montalbano” di Rai 1 torna ad incuriosire il pubblico più affascinato da delitti e crimini da risolvere con 3.049.000 spettatori, ossia il 18.7% di share, “47 Ronin” di Italia Uno delude gli spettatori, con 920.000 spettatori, circa il 5.6% che si spostano invece a sorpresa su 20Mediaset per il film “Sherlock Holmes”, con Robert Downey Jr., Rachel Mcadams, Jude Law, Mark Strong; l’intramontabile giallo di 128 minuti che intrattiene come sempre gente di ogni età.

Il film “Un uomo sopra la legge“di Rai 2 sembra una inaspettata scelta azzardata per il prime time con 997.000 spettatori, circa il 6%; Canale 5 che sceglie “Benvenuti al Nord” per ravvivare la serata, raggiunge ascolti maggiori, 2.097.000 spettatori, il 13.5%, puntando su un martedì sera dedicato alla risata genuina e mai ovvia.

LA VERA SFIDA? BIANCA BERLINGUER CONTRO MANUELA MORENO

I Talk Show Filo Rosso su Rai 3 ed È sempre Cartabianca sono le vere leonesse della serata. Insieme a Pechino Express sono i programmi più attesi e più apprezzati del martedì sera. Il pubblico ha scelto: la Berlinguer raggiunge i 1.208.000 telespettatori, circa il 9.6% di share, mentre la puntata speciale di Filo Rosso ha totalizzato 609.000 spettatori, il 4.2% di share.