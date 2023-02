Le novità di febbraio su Nexo+:iIl Black History Month, il documentario omaggio a Hokusai, l’ultimo thriller di Donato Carrisi, la playlist sulla musica italiana; tutte le novità in streaming

Arrivano, nel mese di febbraio, su Nexo+ lo speciale dedicato al “Black History Month” con i docu su Barack Obama e Nelson Mandela, l’omaggio a Rosa Parks, l’approfondimento sul cinema nordico per la Giornata del Popolo Sami, le playlist sulla musica italiana per Sanremo 2023 e su quella internazionale con il meglio delle Baloise sessions, i festeggiamenti (poco convenzionali) per prepararsi a San Valentino, la playlist in lingua originale per celebrare la Giornata della Lingua Madre, l’omaggio a Hokusai e agli artisti del Sol Levante in occasione della mostra di Torino, “Io sono l’abisso”, l’ultimo thriller di Donato Carrisi e “War. La guerra desiderata”, la war-comedy di Gianni Zanasi con Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston.

Dal 1° febbraio

NOTHERN LIGHTS: VISIONI LIRICHE E PULP DEL CINEMA NORDICO

Dal 3 febbraio

Lo stato contro Mandela e gli altri

Regia di Nicolas Champeaux, Gilles Porte

Con Nelson Mandela, Winnie Mandela, Denis Goldberg, Ahmed Kathrada, Andrew Mlangeni

Dal 6 febbraio

November Criminals

Regia di Sacha Gervasi

Con Ansel Elgort, Chloe Grace Moretz, Catherine Keener

Dal 7 febbraio

I o sono l’abisso

Regia di Donato Carrisi

Dal 7 febbraio, in occasione di Sanremo 2023

Una playlist dedicata alla musica italiana

Dal 7 febbraio

il meglio della musica internazionale vi aspetta sulla playlist

BALOISE SESSIONS

Dall’8 febbraio

Nonostante la nebbia

Regia di Goran Paskaljević

Dall’8 febbraio

War. La guerra desiderata

(disponibile a noleggio)

Regia di Gianni Zanasi

Con Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Stefano Fresi

Dal 10 febbraio

In Fabric

Regia di Peter Strickland

Con Sidse Babett Knudsen, Marianne Jean-Baptiste

Dal 10 febbraio

“Celebriamo il Darwin Day del 12 febbraio”

Dal 13 febbraio

MY BLOODY VALENTINE

Una playlist (decisamente poco convenzionale) per prepararsi a San Valentino

Dal 15 febbraio

Notte fantasma

(disponibile a noleggio)

Regia di Fulvio Risuleo

Con Edoardo Pesce, Yothin Clavenzani

Dal 16 febbraio

The Forgiven. Il perdono

Regia di Roland Joffé

Con Forest Whitaker, Eric Bana, Morné Visser

Dal 20 febbraio

Ashby

Regia di Tony McNamara

Con Mickey Rourke, Nat Wolff, Emma Roberts, Sarah Silverman

Dal 21 febbraio

Giornata internazionale della Lingua Madre

Dal 23 febbraio

L’IRRESISTIBILE FASCINO DEL SOL LEVANTE

Dal 25 febbraio, in occasione degli 80 anni dalla nascita di George Harrison

In India con i Beatles

Regia di Paul Saltzman