Me, Myself and I: l’appuntamento annuale con i giovani designer all’insegna della celebrazione del “ se “

Me, Myself and I: l’appuntamento annuale con i giovani designer all’insegna della...

Una moda coraggiosa, che celebra l’indipendenza e la libertà. Idee creative che superano tendenze e movimenti, che si staccano da cliché legati ad arti, generi ed epoche per esprimere, con chiarezza, sé stessi. È questo il fil rougeche unisce le creazioni delle studentesse e degli studenti dei corsi Triennali di Fashion Design e di Design del Gioiello IED Roma,che mercoledì 12 luglio, alle 19.00, porteranno in passerella nella suggestiva cornice dei giardini della sede romana, abbracciati dall’acquedotto romano che ne disegna i confini; un lavoro corale, dal titolo “Me, myself and I”, con al centro l’indie fashion, che parte dallo studio edal recupero del vintage per valicarlo tramite una rielaborazione personale.

In passerella, quindi, anche una generazione che sta sviluppando nuovi modelli sociali, sempre più inclusivi. Tra i temi dei progetti spiccano la celebrazione del femminile, la lotta ai femminicidi, il superamento dell’identità di genere. Temi che ambiscono a una rivoluzione sociale, attraverso contesti in cui la moda ha un ruolo cruciale e potenzialità altissime.

Protagonisti la designer Ban Zsofia Klara, lo studente Luca Di Giacomantonio, la designer Giorgia Scuderi per iscrivere al centro di un cerchio dalle caratteristiche leonardesche una figura femminile simbolo di perfezione celeste e terrena, perno centrale del mondo.