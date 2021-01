Moda 2021 e i colori dell’anno. Resilienza & Speranza

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno ci chiediamo come sarà la moda dopo il covid, cosa cambierà, cosa resterà e quali saranno i colori che lo rappresenteranno?

Dopo il Classic Blue del 2020, due sono le nuance scelte dall’istituto statunitense Pantone che caratterizzeranno l’anno 2021 e che influenzeranno non solo i Direttori Creativi a capo delle maison di moda, ma anche e soprattutto i nostri acquisti e stati d’animo: Pantone Illuminating 13-0647 e Pantone Ultimate Gray 17-5104, un grigio come le pietre, come il cemento, come le fondamenta di un palazzo, un colore che richiama tutti quegli elementi saldi che durano e resistono nel tempo; e un giallo luminoso, brillante, caldo come la luce del sole, due colori che possiedono un forte impatto emozionale: resilienza e speranza.

Dopo un 2020 caratterizzato da una pandemia che ci ha costretti a riorganizzare le nostre abitudini, a restare in casa, a rinunciare a viaggiare verso terre lontane, a ridurre la libertà e a nascondere i nostri sorrisi, ora più che mai abbiamo bisogno di resilienza, di riorganizzare positivamente la nostra vita davanti le difficoltà, di ricostruirci restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità, abbiamo bisogno di speranza, di forza e coraggio, abbiamo bisogno di ritrovare la giusta energia per affrontare la vita.

E questo il grigio e il giallo lo rappresentano benissimo.

Il primo, una morbidissima tonalità di grigio; il secondo invece è una declinazione molto citrica del giallo, due colori apparentemente distanti e forti dove ciascuno può prevalere sull’altro ma si uniscono e si bilanciano con un nuovo equilibrio per supportarsi a vicenda.

“Un’unione cromatica per trasmettere un messaggio di forza e speranza che sia al tempo stesso duraturo e confortante per l’anima”. Ed è così che l’istituto Pantone descrive i due colori dell’anno 2021.

