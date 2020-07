Nell’ambito del progetto l’Arte incontra il Teatro e dopo le restrizioni imposte dall’incertezza normativa sull’emergenza Covid, che rende impossibile l’apertura della consueta attività teatrale, Il Teatro degli Arcimboldi riapre i propri spazi e lo fa, eccezionalmente per questa estate, ospitando due mostre d’arte che saranno in programma da sabato 1 agosto al 13 dicembre 2020 allocate, rispettivamente, sul palco “Claude Monet – The Immersive Experience” e nel foyer “UNKNOWN – Street Art Exhibition”.

La prima è una mostra multimediale che accompagnerà il visitatore nei colori e nei capolavori del maestro impressionista francese mentre la seconda presenterà le opere dei più importanti artisti di strada fra i quali Banksy, Blu, Phase 2, Robert del Naja, Serena Maisto.

Gli ampi spazi del teatro renderanno comunque straordinaria l’esperienza di una mostra in un luogo da sempre dedicato all’eccellenza dell’arte; una grande scommessa, dopo il lockdown, quella del rilancio di una cultura trasversale che unisce due mondi, arte e teatro, per andare oltre e superare le difficoltà.

Un segnale chiaro per affermare che l’arte e la cultura possono ripartire e che per il pubblico sarà un modo per tornare a vivere uno dei teatri più amati d’Italia.

I biglietti sono fin da ora acquistabili con il circuito Ticket One utilizzando i seguenti link:

– per Claude Monet – The Immersive Experience: www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2789796&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=monet

– per Unknown – Street Art Exibition: www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2789607&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=unk

