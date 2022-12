Pippi Calzelunghe in scena per Natale al teatro Olimpico

Pippi Calzelunghe, il romanzo nato da un insieme di assurde storielle, frutto della fantasia di Astrid Lindgren, aventi come protagonista una bambina nemmeno tanto immaginaria, arriva finalmente in Italia al Teatro Olimpico dal 22 Dicembre 2022 all’8 Gennaio 2023 in una versione curata da Sagitta Alter e da Carlotta Proietti che prende corpo da un’idea di Gigi Proietti per la regia di Fabrizio Angelini che la porta in scena utilizzando i bei costumi di Susanna Proietti e le musiche di Giovanni Monti.

E’ una commedia musicale la più adatta per trascorrere le feste di Natale a Teatro e in famiglia e va in scena con un cast di attori, cantanti, ballerini-acrobati per raccontare in palcoscenico quell’icona senza tempo che è diventata la simpatica dalle treccine rosse, le lentiggini e i coloratissimi look che hanno fatto sognare intere generazioni.

In scena anche i fedeli compagni di viaggio della lentigginosa bambina dalle trecce: l’adorabile cavallo a pois chiamato Zietto e Nilsson una stravagante scimmietta; ribelle, anticonformista e allergica alle regole, Pippi saprà infondere al pubblico una lezione che suona più o meno così: l’indipendenza, il potere di sognare ad occhi aperti, la capacità di dare al denaro un’importanza relativa e il valore dell’amicizia rendono bella la vita, assai più dei vestiti eleganti e del galateo da salotto.

Uno spettacolo vivace e esuberante: acrobazie, colpi di scena, tanta tanta musica con i costumi, accuratissimi e raffinati, e l’elegante allestimento firmati da Susanna Proietti; con qualcosa in più: quel delicato sentimento che lascerà nel cuore degli spettatori la tenerezza che in fondo è l’unica arma veramente potente per vivere felici.

Il personaggio di Pippi è interpretato da Margherita Rebeggiani affiancata da Fabrizio Scuderi nei panni di Ciccio il Pirata Seppia, da Ermenegildo Marciante che interpreta Scasso, il pirata dagli occhi di seppia e tanti, tanti altri coloratissimi personaggi accompagnati da una sarabanda di allegrissime musiche.