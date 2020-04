Nel momento in cui il mondo del food attraversa una difficile emergenza e nell’ambito del progetto #stiamoacasa, LA5 manderà in onda dal prossimo 27 aprile, tutti i giorni alle ore 11,00, una interessante trasmissione dedicata alla mission delle donne, partendo da quelle pizzaiole napoletane che nell’immediato dopoguerra erano protagoniste del la “pizza al femminile” vista attraverso alcuni film e personaggi divenuti nel tempo famosi che hanno contribuito a demolire l’immagine imperfetta che vede ancora oggi l’uomo come protagonista non soltanto dei tempi moderni ma anche della cucina.

Da Sophia Loren, la pizzaiola del dopoguerra per eccellenza, a tutte quelle donne che nel tempo hanno contribuito all’escalation all’ambìto mestiere di pizzaiolo, la trasmissione, un format, rappresenta un elemento di grande originalità ed innovazione nel panorama della serialità televisiva legata al mondo del food; PizzaGirls vede la partecipazione di quattro maestre pizzaiole che saranno le protagoniste delle venti puntate costituenti l’intera serie nel corso delle quali racconteranno tutte le possibili serie di pizze che conosciute.

PizzaGirls nasce quindi per dare voce a quelle donne affermate nel settore che in prima persona hanno vissuto le difficoltà per affermarsi lavorando duramente affinchè venisse loro riconosciuta la titolarità in un mestiere che sembrava cucito su misura per il sesso opposto.

Le quattro protagoniste, Petra Antolini, Federica Mignacca, Francesca Gerbasio, Roberta Esposito,tutte vere e proprie professioniste che hanno saputo realizzare i propri sogni ottenendo prestigiosi risultati contribuendo così a quelle conquiste socio economiche che hanno portato la nostra società ad incentrarsi sulle pari opportunità eguagliando quei successi che nel settore food erano fino ad un certo tempo riservato a famosi cuochi di sesso maschile saranno le vere e proprie protagoniste del nuovo format.

Attualmente, e non da poco tempo, nel mondo della pizza si sono perfettamente inserite pizzaiole che in quanto a tecnica ed inventiva non hanno ormai più nulla da invidiare tecnicamente e professionalmente ai loro colleghi di sesso maschile.

Tra gli ospiti nelle varie puntate: Barbara Foria ( attrice ), Shalana Santana ( attrice ), Fernanda Pinto ( attrice ), Salvatore Misticone ( attore ), Mariasole Pollio ( attrice e youtiuber ), Tess Masazza ( attrice youtuber ), Yuliva Mayarchuk ( attrice ), Antonio Giordano ( scienziato ), Franco Pepe ( maestro pizzaiolo ), Franco Pepe ( maestro pizzaiolo ), Paola campana ( imprenditrice ), Michele nIuliano ( ristoratoe di New York ).

Commenti

commenti