L’evento di pre apertura delle Giornate degli Autori dedicato all’intreccio tra cinema e letteratura si terrà il 1 settembre 2020 al Lungomare Marconi al Lido di Venezia, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 con l’annuncio di vincitori del Premio Bookciack, Azione!

Si tratterà di un incontro stampa al quale saranno presenti il Presidente della Giuria Mannarino, uno dei maggiori cantautori italiani contemporanei, ed alcuni autori dei libri a cui sono ispirati i bookciak movies di questa IX edizione del premio: Carola Susani per Terrapiena (minimum fax), Luciana Cimino per Nellie Bly (Tunué) e Massimiliano Tappari per Gli occhi degli alberi e la visione delle nuvole (Hacca edizioni) ai quali si aggiungo i filmmaker vincitori dell’edizione 2020 del Premio Bookciak, Azione!, i giurati Gianluca Arcopinto Teresa Marchesi e Wilma Labate oltre a Gabriella Gallozzi direttrice Premio Bookciak, Azione!

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid vigenti e l’ingresso sarà consentito soltanto a coloro che hanno già confermato la propria partecipazione.

