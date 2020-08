Con la direzione di Henry Joost & Ariel Schulman e con la partecipazione degli attori Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback, Rodrigo Santoro, Colson Baker, Allen Maldonado, con Amy Landecker, e Courtney B. Vance é ora disponibile su Netflix un film girato in uno dei luoghi più belli e inquietanti che è dato conoscere: il Six Flags, un parco abbandonato dal giorno prima dell’uragano Katrina ed ora invaso da animali selvatici.

Diverse persone hanno dovuto partecipare al controllo degli animali per proteggere la crew da alligatori, serpenti e cinghiali durante le riprese.”

Questa la breve descrizione dell’avventurosa pellicola: per le strade di New Orleans comincia a diffondersi la voce di una misteriosa nuova pillola che scatena superpoteri diversi a seconda di chi la prende. Il problema? Non sai cosa succederà finché non la prendi. Mentre alcuni sviluppano una pelle antiproiettile, il dono dell’invisibilità o una forza sovrumana, per altri la reazione è letale. Quando la pillola provoca un pericoloso aumento della criminalità in città, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) si allea con una giovane spacciatrice (Dominique Fishback) e un ex soldato motivato da una vendetta segreta (Jamie Foxx) per combattere il potere ad armi pari, prendendo la pillola nella speranza di riuscire a trovarne e a fermarne gli inventori.

Commenti

commenti