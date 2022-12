Seconda edizione del Premio Iris: sei corti emozionanti, sei premi meritati

Si è svolta la seconda edizione del Premio Iris Roma per cortometraggi narrativi, il Festival Cinematografico ideato ed organizzato da Fabrizio Fazio, fondatore e direttore del Gruppo Fabrizio Fazio Communications, con la collaborazione di Barbara Perisse.

Grandi emozioni in platea per la proiezione di sei emozionanti opere che affrontavano, seppure nel sintetico formato del cortometraggio, importanti tematiche sociali, storiche, giovanili, culturali e sentimentali, svolte con grandissima capacità tecnica, attraverso narrazioni cinematografiche e interpretazioni artistiche capaci di coinvolgere profondamente le coscienze e l’animo del pubblico: contrasti sociali tra mondi apparentemente vicini ma inesorabilmente lontani raccontati in “Notte Romana”, le problematiche connesse ai social media come le challenge on line de “La Regina di Cuori” o il revengeporn di “Revenge Room” oltre allo struggente racconto dei “Venti Minuti” che hanno cambiato l’intera esistenza di una famiglia ebrea nei rastrellamenti tedeschi del 16 ottobre del 1943 e con la delicata e toccante interpretazione di Massimo D’Apporto e Augusto Zucchi protagonisti di Pappo e Bucco e le riflessioni sulle fragilità sentimentali giovanili e sui rapporti familiari malati raccontati in “Bertie mi ha scritto una poesia”.

Questi i premiati:

Miglior Regia (Valerio Ferrara per “Notte Romana” e Thomas Turolo per “La Regina di Cuori”)

Migliore Sceneggiatura (Vittoria Rizzardi Penalosa per “Bertie mi ha scritto una poesia”)

Miglior Fotografia (Alessandro Zonin per “Bertie mi ha scritto una poesia”)

Migliore Interpretazione (Massimo Dapporto per “Pappo e Bucco” e Annabella Calabrese per “Venti Minuti”)

Miglior Montaggio (Diego Capitani per “Revenge Room”)

Migliore Musica originale (Alessandro Speranza per “Revenge Room”)

Premio della Giuria popolare miglior cortometraggio (Venti Minuti).