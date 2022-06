Si chiama “Sei” il nuovo singolo dei Ghost, disponibile su YouTube

Si chiama “Sei” il nuovo singolo dei Ghost, da oggi disponibile su tu5e le pia5aforme digitali e su YouTube

con il video (h5ps://www.youtube.com/GHOSTofficial).

La band pop-rock dai numeri di plaPno, che vanta collaborazioni del calibro di Ornella Vanoni e Enrico

Ruggeri – nonché importanJ premi, come il Wind Music Award e il Premio Lunezia – torna a farsi senJre

con un nuovo inno: “Sei” è un numero, ma è in questo caso un verbo che rappresenta la ritrovata consa-

pevolezza di sé a5raverso il riconoscimento dell’importanza dell’altro, della sua capacità di farsi Musica e

Armonia della nostra quoJdianità, di farci senJre vivi e parte del mondo che ci circonda.

“Sei – ci raccontano i Ghost – è un inno all’Amore e alla Musica, alla voglia di tornare a vivere le cose in

modo reale e assoluto, senza la paura di abbracciarsi, di toccarsi, di condividere liberamente le proprie

emozioni. Il brano esprime gioia, energia, colori, facendo interagire con>nuamente i due ingredien> prin-

cipali: la Musica, lingua universale dell’anima, definita dal grande Shakespeare il cibo dell’amore, che può

aiutare a raggiungere l’armonia con se stessi e a vivere con maggiore intensità ogni sen>mento; l’Amore

che può donarci equilibrio e serenità, lasciando fluire la Musica che abbiamo naturalmente nel cuore,

quella che ci permeIe di danzare sui problemi del mondo e di fuggire dal male, trasporta> dalla forza del-

la melodia e del ritmo.

Andando a scavare nelle pieghe del testo si possono trovare vari elemen> chiave, come l’importanza di

saper guardare le cose dalla giusta prospeJva, di restare sempre aper> al dialogo, di saper rifleIere con

sincerità e di avere la pazienza per aspeIare il momento giusto. Dal punto di vista musicale abbiamo scel-

to un arrangiamento molto suonato, con un impronta quasi Rock, a livello di impaIo, ma con riferimen>

pop anni 80 ed elemen> eleIronici che aiutano a mantenere ritmo, solarità e leggerezza, per far arrivare

al meglio quel senso di libertà naturale e spontanea che vuole esprimere la canzone.”

Il brano si staglia nel panorama della musica italiana con originalità e a5enzione ai de5agli, in un com-

promesso tra modernità e solide radici, tra musica ele5ronica e arrangiamenJ tradizionali Jpici delle so-

norità rock e pop.

I GHOST sono i fratelli Alex ed Enrico Magistri. NaJ ad Albano Laziale, ma da sempre residenJ ad Ardea,

ci5adina bagnata dal mare, a pochi chilometri da Roma, i GHOST sono polistrumenJsJ, arrangiatori e au-

tori, e la loro musica è un mix di pop, ele5ronica e rock.

Il loro debu5o discografico è del 2007 con l’album omonimo. I primi successi arrivano nel 2011, con il sin-

golo “Vivi e lascia Vivere”, cerPficato Disco d’oro e il singolo “La vita è uno Specchio”, cerJficato Disco di

PlaPno e premiato al Wind Music Awards all’Arena di Verona e al Lunezia. Nel 2012 il nuovo Album “La

vita è uno specchio” resta per 8 se^mane nella TOP 50. Segue il terzo lavoro “Guardare Lontano” nel

2015, che entra dire5amente al 7° posto in classifica, dove resta 9 se^mane, regalando al gruppo un

nuovo riconoscimento del Lunezia per il brano Libero. Da quel momento il pubblico dei GHOST si fa sem-

pre più numeroso ed eterogeneo.

Nel 2016 firmano una collaborazione con Ornella Vanoni che canta nel brano “Hai una vita ancora”, e con

Enrico Ruggeri per il singolo “Il senso della vita”, che dà il nome al quarto album della band. Entrambi i

brani sono contenuJ in questo lavoro. Gli anni che seguono li vedono protagonisJ di tanJssimi live e di

partecipazioni a grandi evenJ.

È a5esa per il prossimo o5obre l’uscita del loro quinto album per festeggiare i 15 anni di carriera dall’usci-

ta del loro primo lavoro nel 2007.