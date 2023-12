“Soldatini” vince l’edizione 2023 del Premio #afiancodelcoraggio

L’edizione 2023 del premio letterario #afiancodelcoraggio ha visto la partecipazione di tante storie di caregiver che sono appunto al fianco delle persone che con coraggio e determinazione affrontano la malattia oncologica. Ogni storia ha un effetto straziante e commovente, probabilmente tutte avrebbero meritato un premio. La giuria, presieduta dal Gianni Letta, ha scelto la storia rappresentata dal cortometraggio “I soldatini”, che con grande delicatezza racconta la malattia vista dal punto di vista dei familiari. In particolare dai bambini: Tommy, un bambino di 7 anni, spiega dolcemente alla sorella più piccola Gaia come i soldatini combatteranno il terribile cancro che affligge la loro mamma Francy. Ma la forza dell’armata non basterà, occorrerà l’affetto e l’amore della famiglia, soprattutto quello di papà Marco. Il cortometraggio è stato realizato da Daniele Barbiero, con la sceneggiatura di Marika Tassone che ha ricevuto un premio speciale.

A fare da madrina alla serata di premiazione, martedì 21 novembre, una splendida Carolina Marconi che, con coraggio e tenerezza ha condiviso la sua personale esperienza: “Quando è arrivata la diagnosi di tumore a me ed al mio partner, Alessandro, è crollato il mondo addosso, ma abbiamo affrontato questa battaglia insieme e ora siamo più forti. Degli uomini come Alessandro, che restano al tuo fianco quando affronti una malattia oncologica, si parla ancora troppo poco: non solo partner, ma anche padri, figli, fratelli, amici che ci aiutano ad affrontare le difficoltà a testa alta”, “Sono orgogliosa di essere ambassador di #afiancodelcoraggio, che in questi anni ha raccontato le loro storie ed ha contribuito a cambiare la percezione dell’uomo nel ruolo di caregiver”, ha concluso Carolina.

“Il Premio #afiancodelcoraggio ci offre un punto di vista inedito

che porta in primo piano elementi a volte invisibili di chi vive una malattia e di chi sta loro accanto. Questa iniziativa ci ricorda quanto sia importante la condivisione anche dei momenti di difficoltà perché da essi possiamo trarre il coraggio di andare avanti, nonostante tutto. In un momento in cui si parla di violenza maschile, siamo lieti di poter raccontare un aspetto positivo…”, ha dichiarato il presidente Gianni Letta.

Il cortometraggio “Soldatini” sarà diffuso prossimamente attraverso i circuiti e i canali dei partner dell’iniziativa; è prodotto da MP Film e interpretato da Marco Quaglia, Chiara Cavalieri,

Luca Quadrano e Benedetta Lucidi, con la regia di Daniele Barbiero e la sceneggiatura di Marika Tassone, studentessa del corso “Creare Storie” promosso da Anica Academy ETS.

«Rinnovare la nostra partnership con #afiancodelcoraggio rappresenta un motivo di orgoglio per noi. La possibilità di utilizzare il potente linguaggio cinematografico per sostenere e valorizzare il ruolo fondamentale dei caregiver, coloro che affiancano i malati oncologici nel difficile percorso di

cura, è di inestimabile importanza ha dichiarato dichiarato Francesco Rutelli, Presidente Anica Academy ETS.