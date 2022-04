Sonic 2 ai nastri di partenza, dal 7 aprile una nuova avventura del porcospino blu

Finalmente, dopo quasi due anni di attesa, è tornato per la gioia dei suoi numerosi fan. Il porcospino blu dotato di una velocità supersonica e più amato del mondo, aspirante supereroe, dal 7 aprile sarà nelle nostre sale cinematografiche per una nuova e spettacolare avventura in Sonic 2- Il film (distribuito da Eagle Pictures)

Lo avevamo lasciato a Green Hills, dopo essersi liberato del terribile dottor Ivo Robotnik che vive imprigionato in un pianeta in cui oltre a lui esistono solo montagne di funghi. Sonic è cresciuto e non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe, tanto che a Seattle si lancia in una sfida mozzafiato con dei rapinatori, proprio per far vedere che il porcospino non è più un bambino ma ambisce a diventare il nuovo eroe dei ragazzi.

Ma il pericolo è dietro l’angolo e con uno stratagemma (che non sveleremo) il dottor Robotnik riesce a tornare sul pianeta Terra alleandosi con un nuovo personaggio, Knuckles un echidne rosso e assai potente che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo verde che ha il potere di distruggere la civiltà.

In questa nuova avventura Sonic però non è solo. Ha un nuovo compagno d’avventura, la volpe a due code Tails capace di volare e che lo aiuterà in un lungo viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che possa cadere nelle mani sbagliate. C’è in gioco, neanche a dirlo, il futuro dell’umanità.

Sonic 2, presentato in anteprima al The Space Cinma Moderno di Roma, promette di non deludere i suoi fan tra effetti speciali e battute divertenti lungo due ore di inseguimenti a tutta birra. Non a caso il nuovo episodio è diretto nuovamente dal regista Jeff Fowler di The Fast and the Furious con la sceneggiatura di

Pat Casey, Josh Miller e John Whittington. Che non a caso lanciano anche dei messaggi importanti ai giovani telespettatori come l’importanza dell’amicizia, il senso della famiglia, l’unione come forza contro ogni male.

Per capire il successo di questo strano riccio blu basta guardare alla sua storia iniziata negli anni Novanta con i videogiochi della SEGA (fino ad oggi ne sono usciti circa 25 versioni, l’ultima, Sonic Frontiers, è prevista nell’autunno 2022), oltre a fumetti e racconti che hanno immortalato le avventure della mascotte blu.

Non potendo anticipare di più della trama non resta, se siete tra i fan di Sonic, di andare al cinema, pronti a correre per una nuova emozionante avventura.