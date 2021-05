Striscia la notizia: stasera il nuovo approfondimento sui gioielli indossati dalle attrici

STRISCIA LA NOTIZIA, QUELLA PUBBLICITÀ OCCULTA DA GIGI MARZULLO: LA COLLANA DI SABINA GUZZANTI E GLI ALTRI GIOIELLI DI “PAPY” IN VENDITA SUL WEB.

«Ma non rilascio lo scontrino, sono regista a Rai Uno»

Nuovo appuntamento a “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia “dedicato” alla Rai) con l’inviato (e candidato al cda Rai) Pinuccio che torna occuparsi della pubblicità occulta in Milleeunlibro –Scrittori in tv, programma culturale di Rai Uno condotto da

Gigi Marzullo con la regia di Patrizia (detta Papy) Caldonazzo, sorella dell’attrice Nathaly, che produce e vende i gioielli che spesso si vedono addosso alle attrici ospiti. Anche molto famose, come nel caso di Sabina Guzzanti, che aveva sfoggiato

una collana di “Papy” in una puntata de Il Cinematografo.

Rai Scoglio 24 si è messa in contatto con Papy per provare ad acquistare una delle sue creazioni, e in particolare il gioiello indossato in tv da Margherita Tiesi. Dopo aver fissato il prezzo, 40 euro più 2,90 di spedizione, Caldonazzo spiega che al costo non

va «assolutamente» aggiunta l’Iva e «pagamento su PostePay». Alla domanda di un eventuale scontrino o ricevuta, Patrizia scrive: «Non rilascio scontrino perché sono regista a Rai Uno e le creazione di Papy sono un hobby».

Viene da chiedersi se le attrici e le scrittrici che indossavano i “gioielli” fossero consapevoli, oppure se erano dei “doni” della regista? Lo scopriremo questa sera a Striscia la notizia.

