Su MTV in prima tv assoluta il programma cult “ MTV Cribs Italia “

“ MTV Cribs “ è lo storico show di MTV che ha permesso alle telecamere e a tutti fan di curiosare nelle dimore delle star di tutto il mondo è pronto a fare il suo debutto anche in Italia con la produzione locale.

Lo show é’ finalmente in arrivo anche in Italia facendo capolino nelle dimore delle celebrities del nostro Paese: una domanda è d’obbligo: quali, tra queste, saranno disposte a far entrare virtualmente il pubblico all’interno delle loro “cribs”? .

Occorrerà ancora un poco di attesa, ma una cosa è sicura: tutti i personaggi coinvolti nel programma, oltre a farci sbirciare all’interno della propria tana, si presenteranno così come sono, senza filtri, permettendoci di “assaggiare” uno squarcio di quella che è la loro vita lontano dalle luci della ribalta, e delle loro abitudini, dalle più semplici alle più stravaganti: le celebrities non sono mai come ve le aspettereste!

Il programma andrà in onda a marzo su MTV ( canale Sky 130 e, in streaming, su Now TV ); nell’attesa dal 17 febbraio alle 22,00 sarà visibile in prima tv assoluta, un doppio episodio della nuova stagione di MTV Cribs Intenational: nel primo episodio si potrà entrare nelle case di Caitlyn Jenner e di Stefflon Don; poi, a seguire, di Christine Quinn e del cantante di Glee Kevin McHale.

Le puntate successive saranno dedicate alla star di Nickelodon Jojo Siwa e del genio della Brit Comdy Tom Allen, di Alyssa Edwards e di Jonathan Cheban. Interessate anche le star dei reaity Gemma Collins ed il campione UFC Jorge Masvidal.