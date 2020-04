“ The O.C. “: a grande richiesta torna su Italia 1 la serie trasmessa in cinquanta paesi del mondo

“ The O.C. “: a grande richiesta torna su Italia 1 la serie trasmessa in cinquanta paesi del mondo

In questo periodo di isolamento domestico, Mediaset sta cercando di ascoltare i desideri del proprio pubblico e, dove possibile, sta provando ad esaudirli e, in questa ottica, da 23 aprile, in preserata, manderà in onda su Italia1 i primi due episodi di “ The O.C. la serie televisiva “teen drama” statunitense, creata da Josh Schwartz incentrata sul personaggio di Ryan Atwood, un giovane problematico, introverso, ma dal carattere forte,

“ O.C. “, abbreviazione di Orange County, la località della California in cui è ambientata la serie, è già conosciuta in Italia perché trasmessa, sempre da Italia 1, dal 2004 al 2007; la serie in onda da giovedì è la serie completa di tutti gli episodi e verrà trasmessa tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata.

Dopo il lancio su Italia 1, «The O.C.» passerà su La5: la stessa sera di martedì 5 maggio la serie proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte.

Commenti

commenti