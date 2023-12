“ Tilt “: in tour natalizio in Italia i Top Performers di Le Cirque in uno show unico al mondo

“ Tilt “: in tour natalizio in Italia i Top Performers di...

Assisi, Roma, Pescara, Bari, Catania e Napoli sono le tappe italiane del tour che vedrà impegnati in uno spettacolo elettrizzante, imprevedibile, romantico e rock gli artisti di “ Tilt “, i Top Performers di Le Cirque, in uno show unico al mondo, dalle emozioni assicurate»

Ha incantato più di 50 mila spettatori di qualsiasi età con tre tournée che hanno fatto tappa in sedici città italiane, calcando i palcoscenici più prestigiosi, registrando infiniti sold out e collezionando un successo di pubblico e di critica dietro l’altro.

Con un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle Superstar Mondiali del Nouveau Cirque, TILT l’imperdibile show prodotto da Le Cirque Top Performers nel 2019, è pronto a emozionare, meravigliare e sorprendere di nuovo,con un atto unico di circa un’ora e trenta minuti, il proprio amato pubblico, presentando nuovi, affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane, in cui non sono coinvolti gli animali.

TILT ha debuttato nel 2019 ed è la seconda produzione internazionale della compagnia Le Cirque Top Performers, la stessa che ha ideato e prodotto il celebre Gran Gala ALIS (in tournée dal 2016), applaudito, in Italia e all’estero, da più di 300 mila spettatori. Ingaggiando solo ed esclusivamente i migliori artisti del mondo, Le Cirque Top Performers ha riunito nelle sue produzioni arti circensi, musica, teatro e danza. È considerata dagli addetti ai lavori la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli.

Ogni rappresentazione di TILT è unica, irripetibile, originale, mai identica a quelle precedenti: ogni data del Christmas Tour 2023-2024 di TILT sarà più spettacolare di quella precedente, per emozionare e meravigliare di nuovo il pubblico.

Il cast internazionale di TILT è composto da ventinove artisti provenienti da Francia, Spagna, Italia e Ucraina, tutti pronti a sorprendere e a incantare le platee di fronte alle quali si esibiranno.

TILT, con uno spettacolo liberamente ispirato al film capolavoro “ Ready Player One “ di Steven Spielberg, prende per mano lo spettatore, rendendolo partecipe sin dal primo istante e riducendo al minimo la distanza fra il pubblico e l’artista con uno spettacolo che è insieme un viaggio fra realtà virtuale e mondo reale, ma dove tutto ciò che accade sul palcoscenico è vero: novanta minuti a ritmo incalzante, senza interruzioni, traboccanti di energia e di spettacolarità. Ogni elemento artistico, coreografico, scenografico e musicale esalta le magnifiche performance dei Top Performers mondiali di prim’ordine, artefici di incredibili numeri – aerei e a terra– che emozionano e tolgono il respiro.

Lo show rilegge il mondo virtuale, per poi affermare quanto siano più importanti la realtà e i valori dell’amicizia, dell’alleanza, della verità e dell’amore: ammirando le formidabili performance soliste e di gruppo – che tendono ai limiti dell’immaginazione e delle possibilità umane –, si comprende appieno il messaggio di fondo diTILT: un invito a vivere le proprie emozioni, a essere ciò che si è, a credere in se stessi e nelle proprie capacità; infatti, proprio come ricordano le parole del film di StevenSpielberg: «Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente».