Torna, a Padova, nello storico Palazzo della Ragione, il Salone Mondiale del Turismo dedicato ai siti Unesco

Dal 23 al 25 settembre 2021 Padova ospiterà ancora una volta, nella storica cornice del Palazzo della Ragione, il Salone Mondiale del Turismo dedicato ai siti Patrimonio dell’Umanità.

Dopo essere stata la sede di ben tre edizioni del WTE, dal 2014 al 2016, la città veneta torna così ad essere protagonista del più importante evento in Italia di promozione e valorizzazione dei beni italiani e internazionali iscritti nella Heritage List Unesco.

La dodicesima edizione del WTE sarà, come da sempre, occasione di conoscenza, approfondimento e riflessione sui beni Unesco e sulla loro importanza per lo sviluppo di un turismo culturale e consapevole, così come di una crescita economica e sociale delle comunità locali.

L’Italia è il Paese che, insieme alla Cina, ha il maggior numero di siti iscritti nella Heritage List Unesco, ben 55, e di questi 8 sono in Veneto. Il WTE gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministro del Turismo, dell’Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità, della Federazione Italiana delle Associazioni e dei Club per l’Unesco, di Enit, Regione Veneto, Comune di Padova, Fiavet, FTO Federazione Turismo Organizzato e Federalberghi Veneto.

Cinquanta saranno i siti Unesco, italiani e stranieri, presenti al Salone, che offriranno un’ampia e variegata panoramica del patrimonio mondiale Unesco.

Come sempre, il World Tourism Event sarà caratterizzato da un’area espositiva in cui il pubblico potrà scoprire l’offerta turistica e ricettiva dei diversi siti presenti, un ricco programma di approfondimenti con incontri e convegni dedicati a temi specifici e un workshop riservato agli operatori, italiani e internazionali.