Wonka: la scoperta di Tim Chalamet

Wonka è rapportabile ad una eccezionale prequel del film del 1971 “ Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato “ nel quale si racconta come Willy, della vita del quale si racconta la giovinezza e si pone in particolare evidenza come un ragazzo semplice utilizzando l’arma dell’ingegno ( e con un poco di fortuna ) riesca a diventare il proprietario di una fabbrica di cioccolato; è considerato il film del prossimo Natale.

Paul King, sulla base del libro di Roald Dahl, ripercorre e descrive le difficoltà, tutte abilmente superate con l’aiuto degli Oompa-Loompas (una popolazione immaginaria inventata dall’autore del libro nel romanzo La fabbrica di cioccolato ), frapposte alla realizzazione del suo sogno di aprire una fabbrica di cioccolato da un gruppo di cioccolatieri a lui ostili.

Willy Wonka è un mago che con la sofisticata interpretazione di Timothèe Chalamet, concorre a dare vita ad una pellicola inebriante perché superdotata in fatto di musica e di geniali invenzioni, una pellicola tutta tendente ( e ci riesce ) a dimostrare che per raggiungere le cose che nella vita più contano bisogna partire non da una realtà ma da un sogno.

Non soltanto l’azzeccata interpretazione di Chalamet caratterizza il film ma anche quelle di Matt Lucas e di Rowan Atkinson e soprattutto quella di Hugh Grant che interpreta Umpa Lumpa, una simpatica bestiolina di color arancio, fans assoluto di Wonka e delle sue creazioni cioccolatiere; a latere dei principali interpreti Calah Lane, Paterson Joseph, Sally Hawkins, Olivia Colman.

Da rilevare come Timothée Chalamet riesca a passare rapidamente dalla fisica interpretazione dell’aspirante cioccolatiere a quella di cantante e ballerino che lo assimila ad una vera e propria stella che si esibisce in un film il quale può senza dubbio essere catalogato come un vero e proprio musical, con scenografie e costumi coloratissimi, con canzoni accattivanti che il tocco del regista sa mixare abilmente.

Dopo il debutto in Inghilterra ( 8 dicembre ) il film giungerà in sala in Italia il 14 successivo.