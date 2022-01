14 gennaio su Apple TV+ appuntamento con Macbeth

Joel Cohen dirige una storia di omicidio, follia, ambizione e astuzia rabbiosa, un adattamento audace e feroce per un film che ha per protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand. follia, ambizione e astuzia rabbiosa: un film basato sull’opera teatrale sull’opera teatrale di William Shakespeare, adattato per lo schermo.

Tra gli interpreti, oltre a Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling e Brendan Gleeson.

Musiche di Carter Burwell, costumi di Mary Zophres, montaggio di Lucian Johnston e Reginald Jaynes, scenografie di Stefan Dechant e fotografia di Bruno Delbonnel.

Il film sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal prossimo 14 gennaio.

Vi mostriamo il trailer recentemente svelato da Apple TV+.