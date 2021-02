“ 14 giorni, una storia d’amore “: una coppia, una casa, una crisi esplosiva e due settimane di clausura forzata. Al via le riprese del nuovo film di Ivan Cotroneo.

E’ tratto dall’omonimo libro edito da La nave di Teseo il nuovo film di Ivan Cotroneo che tratta di Marta e Lorenzo, rispettivamente quarantasei e quarantanove anni, che stanno insieme da quindici e sono sposati da dodici.

Una vita, praticamente.

Il medico di famiglia ha appena comunicato loro che dovranno rimanere in isolamento fiduciario visto che Marta ha avuto contatti con un positivo. Peccato che lei abbia da poco scoperto che lui ha una relazione con un’altra donna.

Marta odia Lorenzo, Lorenzo non ne può più. Ma non c’é scampo. Devono stare insieme, chiusi negli stessi ottanta metri quadri per 14 giorni. Cosa faranno?

Una commedia umana dai toni brillanti per raccontare una storia d’amore in un tempo sospeso come quello che stiamo vivendo.

Interpreti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi, prodotta da Indigo Film, la pellicola è girata interamente a Roma e si avvale della direzione della fotografia di Luca Bigazzi, della scenografia di Paolo Bonfini, dei costumi di Rossano Marchi e del montaggio di Ilaria Fraioli.