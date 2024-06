“ Il Paese azzurro “: Beppe Convertini ci guida alla scoperta delle coste bagnate dal Mare Nostrum

Condividi questo articolo:









Beppe Convertini, attore di teatro e notissimo conduttore tv è ormai giunto alla sua quarta pubblicazione, un libro meravigliosamente bello leggendo il quale si ha la sensazione di compiere un viaggio speciale lungo le coste baciate dal Mare Nostrum tutte colme di storia e di cultura oltre che ineguagliabili dal punto di vista paesaggistico.

E non solo, con questa sua gradevolissima opera Beppe riesce ad esaltare la generosità, la laboriosità del nostro popolo che, comunque, si rivela ancora come uno tra i più ospitali del mondo: lo fa narrando dei luoghi che nella sua lunga carriera ha avuto modo di frequentare e di ammirare, evidenziando usi e costumi della nostra gente oltre che parlare di eccellenze enogastronomiche e di feste popolari con uno sguardo attento su ciò che caratterizza usi e costumi dei paesi – piccoli e grandi – bagnati dei mari che circondano l’Italia, dal mar Ligure al Tirreno, allo Ionio, all’Adriatico, al mar di Sicilia ed a quello di Sardegna posando lo sguardo sulle tante attrazioni turistiche e non che vanno dalla laguna veneta alle Isole Eolie, dalla Calabria alla Sardegna, alla Liguria.

Insomma, Beppe Convertini novello Alessandro Manzoni con il suo “ dalle Alpi alle Piramidi dal Manzanarre al Reno “ compone quali una guida Touring veramente completa ed esaustiva.

Non mancano nel testo, gradevole ed appassionante, le curate descrizioni di borghi marinari universalmente conosciuti in tutto il mondo e non mancano neppure utili notizie in ordine alle abitudini culinarie di innumerevoli luoghi dei quali approfondisce la descrizione finanche delle le feste religiose e delle sagre popolari.

Non solo: il testo esalta anche la bellezza di borghi meno conosciuti ( e sono veramente tanti lungo gli ottomilatrecento chilometri di coste lungo le quali – afferma Convertini – “….si può raggiungere la pace ed allontanare i cattivi pensieri, luoghi da esplorare, da amare, e soprattutto preservare e conservare per le generazioni future “ ).

La presentazione del libro, edito da Rai Libri, è avvenuta nel romano scenario ottocentesco di Palazzo Brancaccio attraverso dialoghi che l’autore ha intessuto con il Direttore di Rai Libri Roberto Genovesi e con Angelo Mellone della Direzione Intrattenimento Day Time Rai oltre che con la giornalista e presentatrice Rai Eleonora Daniele alla presenza di un ricchissimo parterre formato da innumerevoli ospiti di grande spicco provenienti dal mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo in genere.