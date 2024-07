Anche quest’anno l’Acquedotto Romano Polo Club ospita “Polo for the Cure “

Condividi questo articolo:









Dal 2 al 7 luglio’Acquedotto Romano Polo Club di Pantano Borghese ospiterà l’annuale edizione, la terza, di un torneo di Polo tutto al femminile il cui ricavato verrà corrisposto a Komen Italia per l’acquisto di un dispositivo medico da utilizzare presso il Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Il programma della manifestazione si aprirà martedì 2 luglio con la parata a cavallo in Via del Corso, nel pieno centro di Roma da Piazza del Popolo a Largo Goldoni, dove i giocatori sfileranno in sella ai loro cavalli insieme alla fanfara dei Carabinieri; la presentazione con la Parata in centro a Roma costituisce ormai un appuntamento fisso, volto ad avvinare le persone a questo meraviglioso sport e creare per la nostra città un momento unico ed esclusivo.

Il torneo vero e proprio avrà inizio il giorno successivo, mercoledì 3 luglio, presso l’Acquedotto Romano Polo Club di Pantano Borghese, dove le squadre daranno il via a partite emozionanti per guadagnarsi l’accesso alla finale, che si disputerà domenica 7 luglio.

Domenica 7 luglio poi, durante la finale numerose attività e momenti di intrattenimento, saranno presenti food truck, musica dj set a cura di Radio Globo e un’area riservata ai partner e gli sponsor dell’evento, per una giornata ricca di emozioni e tante sorprese.

L’organizzazione della poderosa manifestazione è, dal 2022, a cura della la famiglia Elser da sempre sensibile alla tematica della prevenzione del tumore del seno che decise di organizzare il primo torneo Polo for the Cure per sostenere le attività dell’Associazione di volontariato Komen Italia che da 25 anni è in prima linea nella lotta ai tumori del seno e nella promozione della tutela della salute femminile.

La Prof. Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia ha posto in particolare evidenza come, grazie al costante e genero impegno di Marco e Flaminia Elser sia possibile dare corso, anche per il 2024, ad una bellissima manifestazione decisamente unica, tutta al femminile, che coniuga al suo interno sport, solidarietà e divertimento al fine di sostenere le attività dell’Associazione da lei presieduta.

Dal canto suo, Marco Elser, Presidente dell’Acquedotto Romano Polo Club ha espresso la sua soddisfazione nel rendere gli onori di casa alla terza edizione del Polo for the Cure esprimendo la certezza che le giornate dedicate all’iniziativa di Komen Italia si presenteranno come giornate dedicate allo sport e all’allegria, nel corso delle quali giocatori provenienti da tutto il mondo daranno vita ad un torneo sportivo di alto livello.